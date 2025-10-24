El flamenco más puro regresa al corazón de las bodegas de Jerez con el ciclo 'Cante entre botas'

La Fundación Cajasol pone en marcha en Jerez el ciclo 'Cante entre botas', una propuesta que aúna el arte flamenco con la riqueza enológica de la ciudad, llevando el cante jondo a tres espacios tan singulares como las bodegas jerezanas. Una experiencia única que refuerza el compromiso de la Fundación con la promoción de la cultura andaluza, sus tradiciones y sus expresiones más auténticas.

El ciclo arranca el sábado 1 de noviembre en las Bodegas León Domecq (calle Justicia, 28) con la actuación del cantaor Kiki Morente, una de las voces más personales del flamenco actual, que brindará un recital íntimo en el que la herencia y la vanguardia se dan la mano.

El segundo encuentro será el viernes 14 de noviembre en las Bodegas Lustau (calle Arcos, 53), con el arte rotundo de La Fabi, que llenará de compás y emoción cada rincón de este espacio emblemático, acompañada por el eco del vino y la tradición.

Cerrará el ciclo el recital de Juana la del Pipa, una de las grandes voces del cante gitano de Jerez, que ofrecerá su espectáculo el viernes 21 de noviembre en Bodegas Tradición (calle Cordobeses, 3), poniendo el broche de oro a esta propuesta singular, cargada de duende y raíz.

'Cante entre botas' propone una experiencia sensorial completa, donde la música, el patrimonio y la gastronomía se entrelazan en un formato cercano, para un público reducido. Cada actuación contará con aforo limitado a 60 personas e incluirá degustación de vinos y tapas, en un ambiente exclusivo que refuerza el valor de lo cercano y lo auténtico.

Las entradas, con un precio de 30€, ya están a la venta online y en la sede de la Fundación Cajasol Jerez.

Con esta iniciativa, la Fundación Cajasol reafirma su compromiso con el flamenco, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y con Jerez como ciudad clave en su historia y proyección, apostando por formatos innovadores que combinan tradición, excelencia y cercanía.