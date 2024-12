El Festival de Jerez se presenta como un evento de “vanguardia y prestigio”

La XXIX edición del Festival de Flamenco de Jerez se ha presentado este lunes desde las tablas, arropado por la corporación municipal, instituciones, artistas y patrocinadores. En el escenario del Teatro Villamarta se ha puesto en valor la riqueza del Festival, el corazón de Jerez y su compás. Se elogió a este arte Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que no tiene barreras ni fronteras, siendo el Festival de Jerez un referente en todo el mundo.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha remarcado que “Jerez tiene un talento extraordinario. Es imposible entender el flamenco sin Jerez, ni Jerez sin el flamenco. Es nuestra cultura, lo que nos diferencia del mundo entero. Un gran tesoro”. La consejera ha añadido que “Jerez es una ciudad de mucho patrimonio, se puede hacer un viaje por el tiempo, por la historia. El belenismo, la arquitectura, el flamenco, la gastronomía... Y las instituciones tenemos que estar apoyando lo que a la gente le importa”.

“Este festival es un lugar de encuentro del flamenco, del mejor baile, de músicos, de coreógrafos, programadores de teatro y de todo este público que viene de todo el planeta. Hablar del Festival de Jerez es hablar de vanguardia, de prestigio, de calidad. Nos tenemos que sentir orgullosos. Trabajar por el flamenco es trabajar por Andalucía”, ha remarcado la consejera.

La programación de la 29 edición del Festival se conoce desde mediados de noviembre (por una nota de prensa), aunque la presentación no se ha celebrado de forma oficial hasta este 2 de diciembre (hecho que provocó múltiples reacciones de desacuerdo en las últimas semanas). La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha explicado que por respeto ante el dramático escenario por la DANA en Valencia no se pudo convocar antes.

“Estamos rodeados de una cultura excelente, estamos instalados en la excepcionalidad”, declaró la alcaldesa, haciendo mención a la segunda Estrella Michelin para Juanlu Fernández (LÚ Cocina y Alma), al Grammy Latino de Antonio Rey y a “una Navidad BIC”. “En esta edición del Festival de Jerez pretendemos lanzar un mensaje de relevo generacional. El flamenco forma parte del ADN de Jerez y con esta edición queremos decir que cuidamos de nuestra cultura y de este legado”, remarcó García-Pelayo.

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, subrayó que “es un año especial porque se pone el foco en las nuevas generaciones, en el relevo generacional. Vamos a ver cómo jóvenes talentos cogen el testigo de grandes maestros, ver cómo el flamenco va a seguir evolucionando sin perder sus raíces”. “El flamenco es más que un género musical, es una forma de vida, de expresar nuestras emociones. Y el baile nos habla de nuestras vivencias, de nuestra historia. Es patrimonio que nos identifica como pueblo y nos sirve como ventana al mundo”, añadió la presidenta.

Por último, el director gerente del Teatro Villamarta, Carlos Granados, dio algunas pinceladas de la programación de la próxima edición, “uno de los retos más difíciles a los que me he enfrentado y a la vez más bonitos. Es un desafío que asumo con responsabilidad”.

“Quería crear un relato en el que además de disfrutar de los artistas se reflexionara desde otros niveles. Quería hablar de la cultura, de Jerez, de lo antiguo y lo nuevo. Y la idea que me rondaba y engloba todo esto era simple y profunda. Quería hablar de la transmisión oral de la cultura, el legado a través de las generaciones de las sagas familiares, especialmente en esta ciudad que es cuna y escuela del flamenco. No pretendo inventar nada, pero quería poner el foco en el diálogo entre generaciones”, subrayó el director. 45 espectáculos, 10 estrenos absolutos, el 90% de la ocupación de los cursos, usuarios de más de 30 países... El XXIX, que se celebrará del 21 de febrero al 8 de marzo, ya se siente y “como lo que funciona no se debe de tocar, ni experimentar. Así que las novedades no van a afectar a la esencia del Festival”.

Para cerrar el acto, José Carpio Mijita envolvió el Villamarta con su cante, haciendo ‘magia’ para que palmas y pies le siguieran como sólo en Jerez pueden seguirle. Y es que como él mismo cantó: Yo no puedo entender que a ti no te guste el vino y el cante de Jerez.