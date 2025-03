Antonio Rey, el guitarrista flamenco con dos Grammy

En San José Obrero vivía un niño que correteaba por las calles y poco después crecía detrás de los escenarios acompañando a su padre en Méjico. Sus nanas fueron acordes de la guitarra y entre el barrio, camerinos, aviones y tablaos se fue criando Antonio Rey.

"Estoy muy contento, muy feliz. Estoy en un momento precioso de mi carrera por muchos motivos", declara el guitarrista. No es para menos, a finales del año pasado se alzó con su segundo Premio Grammy Latino al Mejor Álbum Flamenco por su trabajo 'Historias de un flamenco', reconocido como "una obra magistral que consolida su posición como uno de los máximos exponentes del flamenco actual". "Este segundo Grammy ha venido como un jarro de bendiciones, conciertos y compromiso con el flamenco. Este segundo Grammy me ha vuelto a cambiar la vida", subraya el jerezano con los dos premios ya en su casa.

Pero para entender quién es Antonio hay que remontarse a sus 10 años, cuando empezó a subirse en Méjico a los escenarios con su padre, Tony Rey, "y empecé a tocar para bailar, para cantar y ya me picó el gusanillo la flamencura, que no tiene cura". "Cuando encuentras algo que te gusta, automáticamente lo sientes. Toda mi familia se dedica a la música, a mí me apasiona y ha surgido todo muy natural. Me emociono muchísimo, incluso me tiemblan las manos, pero uno sabe que ha nacido para esto. El flamenco es muy especial porque es emoción. Me he criado en los camerinos, he hecho las matemáticas detrás de los escenarios, entre trenes y aviones he aprendido los ritmos del flamenco acompañando ya en los escenarios", declara Rey.

Recuerda que se subió por primera vez a un tablao tocando el cajón y, "sin saberlo, llega el día en el que empiezas a 'flotar' porque estás en conexión con lo que estás tocando y salen de ti melodías que no te las ha enseñado nadie y ni sabes de dónde salen...". "Todos mis discos los compongo yo y el tema de componer en el flamenco es un hándicap que tenemos los guitarristas. Por ejemplo, en el mundo del piano uno puede estar toda la vida siendo sólo intérprete de Chopin, de Beethoven, de Mozart y no pasa nada. En el flamenco no pasa eso. Nosotros podemos tocar en un concierto todas las piezas del maestro Paco de Lucía y nos dicen 'tocas bien, pero no compones'. Yo creo que a los guitarristas nos dan más caña, pero yo estoy feliz, porque me hace buscar dentro de mí", remarca el artista.

"Cuando el flamenco te llega, te llega, ya seas japonés, americano y no entiendas el idioma. Se ve tanta pasión y es tan de raíz y de verdad, que la gente sabe que los que están encima de un escenario se están dejando la vida en ese momento. El flamenco tiene esa fuerza", subraya Rey. De ahí que sea tan importante verlo en directo y el jerezano lo reitera: "El flamenco, como todos los géneros, hay que sentirlo en vivo. El ambiente que se crea, el compás, las miradas... está pasando ahí".

Antonio ha pisado escenarios por todo el mundo. El New York City Center, el Carnegie Hall en Manhattan, el Teatro Real en Madrid, el Palau de la Música en Barcelona (donde grabó un disco en directo), el Royal Albert Hall de Londres, la Ópera de París... "Es que son tantos... y en unos meses tocaré en el Dubai Opera House donde caben 2.500 personas. Y por supuesto no me puedo olvidar de los festivales, como San Remo en Italia, el festival de guitarra de Los Ángeles, aquí en Jerez... Es un regalo de la vida. Desde pequeño lo tuve claro, me visualicé en todos estos sitios".

Antonio se ha desvivido por sacar adelante su carrera: "Han sido muchas horas de guitarra, de invertir en mis discos, en mi carrera. He luchado por quitarme de tocar para bailar y poder estar delante. Lo vi, aposté y salieron los números del bingo".

Antonio Rey ya fue galardonado en 2020 con un Grammy Latino por su álbum Flamenco sin fronteras, y con este segundo premio, reafirma su figura como uno de los guitarristas referentes de su generación. Su talento para combinar tradición e innovación, sin perder la esencia del flamenco, lo convierte en una figura clave dentro del panorama de este arte declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Entre los muchos conciertos que tiene en la agenda para este 2025, Rey espera con ilusión el 9 de agosto, cuando se subirá al escenario del Patio de la Tonelería, en la Bodega González Byass, durante el Tío Pepe Festival: "Yo me siento muy querido en mi tierra, recibido mucho cariño".

"Soy un guitarrista flamenco, pero me apasiona toda la música. Me emociono con Armando Manzanero y con Camarón. Yo toco siempre lo que siento, no lo hago para gustar. Por supuesto que no me olvido de mi parte flamenca, que me quita el sentío, pero ¿por qué no puedo hacer una balada con Pablo Alborán? O boleros... Es que me gusta la música. ¿Qué significa una nominación a los Grammy? Pues ya sólo eso es un regalo de la vida, así que imagina ganarlo. Creo que no es un reconocimiento a ese disco, sino a toda la carrera. Para mí es la recompensa a todos mis trabajos. Me siento muy feliz", reconoce el artista pletórico.