El desafío de predecir el futuro

La Inteligencia Artificial (IA) promete transformar la salud, pero su aplicación en diagnóstico y tratamiento aún enfrenta grandes desafíos. “Hay una burbuja alrededor de la IA, y en salud, los errores pueden ser fatales”, advierte Gómez Losada. “Es crucial que los modelos sean transparentes y explicables; de nada sirve un algoritmo preciso si no se puede entender o explicar su funcionamiento”. En cuanto a herramientas como ChatGPT, Losada es tajante: “todavía queda mucho por desarrollar en el ámbito sanitario; no confiaría en decisiones médicas basadas únicamente en recomendaciones de un modelo de IA; el trabajo humano sigue siendo insustituible”. Para él, el verdadero valor de la IA está en optimizar procesos y recursos, no en reemplazar la toma de decisiones humanas. “La IA puede desempeñar un papel crucial en la previsión de demandas y en la toma de decisiones informadas, siempre que se cuente con buenos datos”. Sin embargo, Losada señala que las administraciones públicas aún no son plenamente conscientes del potencial de la IA. “Falta voluntad para destinar los recursos necesarios y para hacer las preguntas correctas que esta tecnología puede ayudar a responder”. Más allá del hype, la IA tiene un papel real y valioso siempre que se utilice con un enfoque equilibrado y crítico.