Comienza en Jerez el montaje de palcos para la próxima Semana Santa.

Arranca el montaje de palcos en la zona de Cristina. La delegación de Infraestructura del Ayuntamiento de Jerez da el pistoletazo de salida y los primeros palcos están ya montándose en el arranque de la carrera oficial.

Los trabajos se desarrollarán durante toda la Cuaresma para acabar días antes de la Semana Santa. Este año no habrá cambios del itinerario común de las cofradías. Sin embargo, la modificación viene por la zona de palcos que todos los años se instalaban en la calle José Luis Díez y que este año no podrá ofrecer el servicio como consecuencia de las obras que se están desarrollando en toda esa zona.

Los abonados de los palcos de la calle afectada serán reubicados en los palcos que quedaron libres tras dos años de suspensiones de procesiones. Esta reubicación no será definitiva sino para este año de 2022 debiendo volver a la zona contratada ya en la Semana Santa del próximo año. Hay que destacar que el precio de este servicio en la calle José Luis Díez no es el mismo que el alquiler de un palco en la calle Larga. En cualquier caso, se barajará la posibilidad de que, una vez reubicado el abonado, tenga la posibilidad de no volver a su palco de origen y quedarse en la nueva ubicación con la consabida diferencia de tarifa.

Los palcos de la calle Visitación no estarán afectados por las obras y podrán montarse. Una zona de montaje de sillas que estaban destinadas a personas mayores y discapacitados que podrán ver la Semana Santa en el mismo lugar de ediciones anteriores.