Procesión de la Pastora de Capuchinos y rosario vespertino de la Soledad: la agenda cofrade del fin de semana

La imagen de Nuestra Señora de la Soledad, durante el besamanos extraordinario celebrado a mediados del pasado mes de septiembre.

Las hermandades de Jerez continúan desarrollando actos y actividades durante este fin de semana. Entre los más destacados se encuentran los previstos en la Hermandad de la Soledad con motivo del 225 aniversario de la hechura de su dolorosa. Además, desde Capuchinos saldrá la procesión de la Divina Pastora de las Almas.

Mientras tanto, la Hermandad del Soberano Poder continúa con los cultos a su dolorosa y La Salud de San Rafael celebrará la procesión de San Rafael Arcángel.

Rosario vespertino de la Soledad

La Hermandad de la Soledad continúa con los actos de conmemoración del 225 aniversario de su dolorosa. Para este viernes, a partir de las nueve de la noche, se celebrará en la Iglesia de la Victoria una vigilia de oración.

Mientras, el sábado por la mañana se celebrará el rezo de la corona dolorosa, que en esta ocasión será especial ya que será realizado por la familia Gallardo para conmemorar el centenario del nacimiento de Antonio Gallardo Molina. El acto se iniciará a las once de la mañana en la sede de esta corporación.

Ya para la tarde está previsto un rosario vespertino que recorrerá varias calles del centro de la ciudad y del barrio de Santiago, visitando, además, a la Hermandad de la Piedad en la Real Capilla del Calvario.

El acto piadoso se iniciará a las ocho de la tarde desde la Iglesia de la Victoria y realizará el siguiente itinerario: Porvera, Ancha, Plaza de Santiago, Taxdirt (donde visitará la Real Capilla del Calvario), Taxdirt, San Onofre, Marques de Cádiz, Moraito Chico, Juan de Torres, Lealas y Porvera.

Procesión de la Divina Pastora de las Almas

Este sábado se celebrará la procesión con la imagen de la Divina Pastora de las Almas, a la que se le rinde culto en el Convento de Capuchinos. La salida será a las ocho de la tarde y el itinerario será: Divina Pastora, Sevilla, Mamelón, Gaitán, Porvera, Plaza Rafael Rivero, Tornería, Eguilaz, Larga, Rotonda de los Casinos, Bizcocheros, Antona de dios, Plaza de San Andrés, Santa Rosa, Plaza Aladro, Eguilaz, Sevilla y Divina Pastora. Un año más la Agrupación Musical San Juan, de Jerez, acompañará musicalmente a la imagen. No obstante, el coro Gloria Bendita volverá a interpretar varias composiciones y letanías en diversos puntos del itinerario.

Salida de San Rafael Arcángel

La Hermandad de la Salud de San Rafael organiza un año más la salida procesional de San Rafael Arcángel por las calles de la parroquia de este templo de la zona sur. Será el sábado a partir de las siete y media de la tarde con el siguiente itinerario: Plaza de San Rafael, Alcalde Eduardo Freyre, Puerto Real, Panes, Carmen, Falla Matheu, Gabriel Guerra, Juan de la Cueva, Adolfo Rodríguez Rivero, Canarias, Melilla, Eduardo Freyre y Plaza de San Rafael. El acompañamiento musical irá por cuenta de la Agrupación Musical Sagrada Resurrección de Sanlúcar de Barrameda.

La procesión va precedida por un triduo dedicado a los árcángeles San Rafael y San Gabriel que se inició este jueves y que se está desrrollando a partir de las ocho de la tarde, aunque la eucaristía del sábado será a partir de las seis y media de la tarde. La misa será oficiada por Francisco Párraga García.

Una vez finalice la procesión la corporación celebrará su velada en el patio de los Olivos de su parroquia.

Triduo en el Soberano Poder

La Hermandad del Soberano Poder continúa con los cultos dedicados a su dolorosa, María Santísima de las Mercedes, que se iniciaron la semana pasada con un rosario vespertino de la talla. Hasta este sábado se celebrará el triduo dedicado a la imagen con una eucaristía que comienza a las nueve y media de la noche. Precisamente, en el oficio religioso de este sábado se hará la recepción canónica a los nuevos hermanos.

Mientras, el domingo se celebrará la función solemne a partir de las doce de la mañana.

Conferencia de los hermanos mayores de las Esperanzas de Sevilla

La Guardia Romana de la Hermandad del Transporte ha organizado para este viernes día 26 una conferencia en la que los ponentes serán los hermanos mayores de las hermandades de la Esperanza Macarena y de la Esperanza de Triana, José Antonio Fernández Cabrero y Sergio Sopeña Carriazo.

La charla llevará por título 'La responsabilidad social de las hermandades' y se desarrollará a partir de las ocho de la tarde en el auditorio de la Fundación Cajasol, en la avenida Ingeniero Ángel Mayo.

Mesa redonda sobre la música procesional

La Hermandad del Amor celebra una nueva sesión de Los Viernes del Amor en la noche de este viernes con una mesa redonda que lleva por título 'La evulocuón y el lenguaje en la música procesional: presente y futuro'. En ella participarán representantes de la Agrupación Musical Nuestra Señora de Valme, de la Banda de Cornetas y Tambores de Jesús Nazareno de El Arahal y de la Banda de Música de Nuestra Señora de Palomares, de Trebujena. Estará moderada por Santiago Bellido. Comenzará a las nueve y media de la noche en la casa de hermandad de la corporación del Martes Santo.

Velada de la Misericordia

La Hermandad del Transporte celebrará el sábado en su casa de hermandad la decimotercera edición de la Velada dedicada a Madre de Dios de la Misericordia. Se celebrará desde el mediodía en su casa de hermandad y está prevista algunas actuaciones pcomo la de Manuel de Cantarote y Miguel Guerrero, Jaleo y Compás, Tembleke y Sobretables y Negro Cherokee.