La Yedra desvela los detalles del Viacrucis de las Hermandades presidido por el Señor de la Sentencia

Los Claustros de Santo Domingo acogieron en la jornada de este sábado la presentación del cartel que anunciará el Viacrucis de las Hermandades del próximo día 23 y que estará presidido por la imagen de Nuestro Señor de la Sentencia y Humildad, de la Hermandad de la Yedra. En él también se dio a conocer la revista de Cuaresma que edita la Unión de Hermandades, y que este año alcanza su quinta edición, y se detallaron los pormenores del tradicional acto piadoso en el inicio de la Cuaresma jerezana.

El cartel es una obra de la sevillana Nuria Barrera que muestra al Señor de la Sentencia vestido con una túnica morada bordada en su parte baja con la fachada principal de la Catedral, templo donde se celebrará el Viacrucis, sobre un fondo rojo que simboliza la "sangre redentora de Cristo", según explicó la autora, y rodeada por las 14 estaciones con los misterios dolorosos. "Así he pintado a tu Hijo para que Jerez se enamore de ti", apuntó durante la presentación de la obra.

Este cartel anunciará un viacrucis que por segunda vez en su historia estará presidido por el Señor de la Sentencia —la vez anterior fue en 2001—. El hermano mayor de la corporación de la Madrugada, César Díaz, quien señaló que la designación de la talla de su corporación para este acto piadoso supone "un reconocimiento a todos los hermanos que han trabajado por la institución y han contribuido al aumento del culto al Señor de la Sentencia". "Estamos convencidos de que, al igual que ocurrió con la coronación de la Esperanza, este viacrucis marcará un antes y un después en la hermandad", agregó.

Miguel Guerrero y César Díaz, durante el acto. / Miguel Ángel González

Asimismo, se dieron detalles del desarrollo del viacrucis del próximo día 23. El Señor saldrá de la Capilla de la Yedra a las seis menos cuarto de la tarde y se encaminará hacia la Catedral, donde a las ocho de la tarde comenzará el acto piadoso. El cortejo, que llevará el acompañamiento musical de la Capilla San Pedro Nolasco, tomará en la ida por Sol, Granados, plaza de las Angustias, Corredera, Plaza Esteve, Larga, Algarve, Conde Cañete del Pinar, José Luis Díez, plaza del Arroyo y Cruces, entrando en el primer templo diocesano por Visitación.

El Señor de la Sentencia y Humildad irá sobre unas andas plateadas que serán cedidas por la Asociación Santa Cruz de la calle Fuente de Rociana del Condado, aunque llevará unos faroles cedidos por la Hermandad del Prendimiento de Cádiz. La talla irá realzada por una peana que es la utilizada para la imagen de María Auxiliadora a la que se le rinde culto en el Oratorio Festivo, institución con la que la corporación de la Madrugada tiene una histórica vinculación, e irá vestido con una túnica morada bordada que estrenó en 2018 y fue realizada en los talleres de Santa Bárbara.

A su regreso, el cortejo saldrá por la puerta de la Catedral que da a la calle Visitación para subir por Santa Isabel hasta la plaza Vargas y proseguir por Latorre, Consistorio, plaza del Arenal y Caballeros para adentrarse por la Cruz Vieja en su barrio donde se esperan que sean numerosas las saetas con las que será agasajado. Así, se encaminará hacia su Capilla en la calle Empedrada, pero la imagen no se recogerá en su templo. Así, entrará en él para volver a salir pocos minutos más tarde sobre otras andas, concretamente unas que tiene la Hermandad del Transporte y con la que realiza su habitual viacrucis por el interior de la Basílica de la Merced.

El cambio de parihuela se debe a que el Señor de la Sentencia acabará recogiéndose en la Parroquia de Madre de Dios, donde al día siguiente comenzará su tradicional quinario cuaresmal —en la noche anterior se trasladará la talla de la dolorosa de la Esperanza Coronada—. Y las dimensiones de la parihuela con las que hará el viacrucis son demasiado grandes que impiden entrar en este templo.

En el acto se presentó, además, la Revista de Cuaresma, en la que se muestran todos los actos y cultos organizados por las hermandades durante la próxima Cuaresma. El presidente de la Unión de Hermandades, José Manuel García Cordero, incidió en que Jerez vive "40 días de manera muy especial", de ahí que incidió que con esta publicación, así como con la edición de un cartel de la Cuaresma, se busca darle "énfasis" a estos días preparatorios a la Semana De Pasión.

Un instante de la saeta interpretada por Luis Santiago durante el acto. / Miguel Ángel González

En el acto, que fue presentado por Miguel Guerrero, contó con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores Caridad, que interpretó varias marchas tales como 50 años de Caridad, Tarde de Miércoles Santo o Captivum. Además, este grupo realizó como prólogo un pasacalles por algunas calles del centro donde interpretaron marchas tales como Cachorro, Santa Cruz, María Fragua de Vida o V Estación. También contó con la participación de Luis Santiago que cantó una saeta dedicada al Señor de la Sentencia.

El acto fue cerrado por la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, quien agradeció a las hermandades que se volcaran en la ayuda a los damnificados por las inundaciones del río Guadalete de días pasados. Al respecto, dijo: "Ya estuvisteis en pandemia y ahora se ha vuelto a repetir. No tardasteis ni un segundo en ofrecer cariño y apoyo mediante una ayuda silenciosa y anónima que Jerez debe conocer".

Mientras tanto, en la noche del viernes se celebró otro de los actos organizados por la Unión de Hermandades en los prolegómenos de esta Cuaresma. Así, Ezequiel Galindo ofreció el Anuncio de Cuaresma, el pregón de la juventud cofrade para preparar la llegada de las semanas previas al inicio de la Semana Santa, un acto que se desarrolló en el auditorio de la Fundación Cajasol.

El cartel de la Cuaresma 2026

Asimismo se presentó el cartel de la Cuaresma de Jerez 2026, que ha sido realizado por Juan Manuel Zarazaga, una obra con imágenes cofradieras que evocan la tradición, la juventud y la fe donde aparece la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, de la Hermandad del Amor. Este acto iba a desarrollarse inicialmente la pasada semana, pero acabó aplazándose debido a las inclemencias meteorológicas.