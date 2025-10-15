Las cuentas de la Unión de Hermandades vuelven a un pleno de hermanos mayores

Los hermanos mayores están citados a las ocho de la tarde de hoy miércoles en la sede de la Unión de Hermandades, en la calle Curtidores, para celebrar un pleno con carácter extraordinario donde volverán a abordarse las cuentas del órgano rector de las cofradías, que ya se llevó a este órgano a principios del mes de julio.

La convocatoria es consecuencia de una petición realizada a mediados de este verano por un grupo de hermanos mayores. La solicitud está suscrita por 18 representantes, aunque este número ha oscilado ligeramente en los distintos escritos presentados por este grupo a la Unión de Hermandades en la que demandan la convocatoria de un nuevo pleno para volver a abordar las cuentas del pasado ejercicio, a las que el pleno ya dio su visto bueno a principios de verano.

Entre las peticiones que realizan se encuentra también la aclaración de “dudas” sobre la auditoría que el Obispado realizó de las cuentas del Consejo correspondientes a los ejercicios 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024, unos cierres contables que en su momento fueron aprobados sin oposición por parte del pleno de hermanos mayores, aunque con posterioridad el Obispado consideró que podrían contener “irregularidades”. En su petición alegaron que el informe diocesano, al haber sido leído en el pleno —Bertemati se negó a que se hiciera público o se diera una copia a las hermandades, aunque días después difundió un resumen con una serie de conclusiones—, podría no haber sido entendido en su totalidad por los asistentes.

En la sesión, en la que ha confirmado su asistencia el delegado diocesano para asuntos jurídicos para las hermandades y cofradías, Juan Azcárate, se harán las “aclaraciones pertinentes” de la auditoría diocesana, tal y como reza la convocatoria del pleno.

El único punto de la citación incluye también que se deberá proceder a debatir si se procede a votar de nuevo las cuentas correspondientes al ejercicio 2024-2025 y la memoria económica de la Magna Mariana celebrada el 19 de octubre del año pasado, que ya fueron aprobadas por el pleno de hermanos mayores celebrado a principios de julio de manera mayoritaria (37 síes frente a siete noes y tres abstenciones) y que previamente había sido auditadas con anterioridad por una empresa externa. En el caso de que se decida hacer una votación sobre este asunto, se hará en la misma sesión.