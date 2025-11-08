Eduardo Biedma, nuevo capataz del palio del Mayor Dolor

La Hermandad del Mayor Dolor ha anunciado este sábado que Eduardo Biedma Barea ha sido el elegido para que sea el capataz del palio de esta dolorosa del Jueves Santo en la Semana Santa de 2026. Sustituye en este puesto de responsabilidad a Daniel Vargas y Álvaro Gaona, que pasan a dirigir el paso del Señor del Ecce-Homo tras la renuncia presentada días atrás por Manuel Tristán.

De este modo, la corporación radicada en la Parroquia de San Dionisio realizará un relevo en todos sus martillos en su próxima salida procesional. Se da la circunstancia de que Biedma, hasta el año pasado, estuvo al frente del llamador de otra dolorosa del Jueves Santo, concretamente de María Santísima de las Lágrimas, de la Hermandad de la Vera-Cruz.

Eduardo Biedma es uno de los capataces que más pasos dirige en la Semana SAnta jerezana. En la del pasado año, por ejemplo, estuvo al frente de las cuadrillas de la Clemencia, donde sigue siendo capataz general, Lágrimas de Vera-Cruz, Loreto y Sagrada Mortaja.

Donde no habrá cambios será en el acompañamiento musical de esta cofradía. Así, la Banda de Cornetas y Tambores de Caridad, de Jerez, continuará tras el Señor del Ecce-Homo. También lo hará la banda de música de Nuestra Señora de Palomares tras el palio de corte clásico de la dolorosa del Mayor Dolor.