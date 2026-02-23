Horario, itinerario y detalles del Viacrucis de las Hermandades con el Señor de la Sentencia

El primer Lunes de Cuaresma en Jerez está marcado por la celebración del Viacrucis de las Hermandades, un acto piadoso que se desarrolla en la Catedral de Jerez. En este año, este estará presidido por el Señor de la Sentencia y Humildad, la imagen cristífera de la Hermandad de la Yedra. Es la segunda vez que esta imagen que procesiona en la Madrugada jerezana será el protagonista de este acto que reúne a todas las cofradías.

El cortejo saldrá de la Capilla de la Yedra a las seis menos cuarto de la tarde para dirigirse hasta la Catedral. La talla irá sobre un paso procesional cargado a modo de parihuela que ha sido cedido por la Asociación Santa Cruz de la calle Fuente de Rociana del Condado, aunque llevará unos faroles prestados por la Hermandad del Prendimiento de Cádiz.

El recorrido que hará el Señor, que llevará una túnica morada bordada en oro (la conocida como la de Santa Bárbara), en su camino de ida a la Catedral será el siguiente: Plazuela de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, Sol, Granados, Plaza de las Angustias, Corredera, Plaza Esteve, Gallo Azul, Larga, Algarve, Conde Cañete del Pinar, Padre Luis Bellido, José Luis Diez, Plaza del Arroyo, Cruces, Obispo Rafael Bellido Caro, Aire y Santa Iglesia Catedral (entrará por la puerta de Visitación).

El acto piadoso se desarrollará en el interior de la Catedral iniciándose a las ocho de la tarde.

A su término, en torno a las nueve y media de la noche, la imagen retornará a su barrio realizando el siguiente recorrido: Visitación, Santa Isabel, Plaza Vargas, Latorre, Consistorio, Plaza del Arenal, Caballeros, Plaza Cruz Vieja, Ramón de Cala, Empedrada, Plazuela de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia. Se estima que será muy especial la llegada a su barrio donde se le cantarán varias saetas.

Ahroa bien, la imagen no se recogerá en su capilla. Sí entrará en él, pero volverá a salir unos minutos más tarde, aunque sobre otras andas, concretamente unas que tiene la Hermandad del Transporte y con la que realiza su habitual viacrucis por el interior de la Basílica de la Merced.

El cambio de parihuela se debe a que el Señor de la Sentencia acabará recogiéndose en la Parroquia de Madre de Dios, donde al día siguiente comenzará su tradicional quinario cuaresmal. Y las dimensiones de la parihuela con las que hará el viacrucis son demasiado grandes que impiden entrar en este templo.

La Hermandad de la Yedra ha anunciado que dedicará este viacrucis a las personas que tuvieron que ser desalojadas debido a los temporales sufridos en las últimas semanas.