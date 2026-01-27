Humildad y Paciencia continuará el Jueves Santo: el obispo no autoriza su pase al Sábado Santo

La Hermandad de Humildad y Paciencia continuará el Jueves Santo. El obispo de Jerez, José Rico Pavés, no ha autorizado su pase al Sábado Santo, tal y como había solicitado tras celebrar un cabildo a finales del pasado mes de diciembre.

Según los datos recabados por este periódico, la corporación radicada en la Iglesia de la Trinidad ha recibido en la tarde noche de este martes la negativa del prelado a su petición. La corporación había argumentado su pase al Sábado Santo en que esta modificación de día de salida podría contribuir al mejor desarrollo de la estación de penitencia y al fortalecimiento de su vida corporativa.

Sin embargo, el Obispado ha dado una respuesta negativa al considerar que la cofradía representa un momento de la Pasión de Cristo que no es acorde con la jornada del Sábado Santo. En este sentido, señala que el Sábado Santo debe tener un sentido litúrgico vinculado a la Virgen María junto a Cristo en el sepulcro, iconografía que no se ajusta a la del Señor de Humildad y Paciencia, que se encuentra en un momento previo a la crucifixión.

La decisión ha empezado a ser comunicada en la noche de este jueves a los hermanos de Humildad y Paciencia por los canales internos de comunicación de la cofradía.