Este viernes se lleva a pleno la concesión de la Medalla de Oro de Jerez a Nuestra Señora de las Angustias

Este próximo viernes día 31 se celebrará un pleno en el Ayuntamiento de Jerez donde, entre otros asuntos, se aprobará la concesión de la Medalla de Oro de Jerez a la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, titular de esta hermandad que procesiona en la tarde noche del Domingo de Ramos.

Este reconocimiento institucional se realiza el mismo año en el que la corporación del Humilladero celebra el centenario de su reorganización. El expediente de concesión se inició a finales del pasado mes tras su aprobación por parte de la junta de gobiern local tras un proceso de adhesión de firmas que contó con unas 1.700 adhesiones aproximadamente.

El gobierno municipal justificó esta concesión a la imagen en la "enorme devoción y fervor que han venido profesando desde tiempo inmemobrial los fieles de nuestra ciudad", incidiendo en que la veneración "se ha mantenido ininterrumpida durante los cinco siglos de historia que unen al pueblo de Jerez".

La intención es que este reconocimiento se entregue a lo largo del próximo mes de noviembre, según informó el Ayuntamiento semanas atrás.

La última Medalla de Oro que hasta el momento se le ha impuesto a una imagen fue a Nuestra Señora de la Estrella, dolorosa de la Hermandad de la Borriquita, en los días previos a su coronación canónica en 2023. En este año también la ha recibido la Hermandad de la Coronación, que este año está conmemorando el centenario de su llegada a la Capilla de los Desamparados y el 75 aniversario de su dolorosa. No obstante, la corporación decidió que este reconocimiento le fuera impuesto a la imagen de María Santísima de Paz en su Mayor Aflicción en el transcurso de una eucaristía celebrada en la Parroquia de San Pedro a finales del pasado mes de septiembre.