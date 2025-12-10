Nuevas tasas parroquiales y ofrendas para casarse o bautizarse en la Iglesia de Jerez

El próximo 1 de enero entrarán en vigor las nuevas tasas y ofrendas para la celebración de algunos sacramentos en las iglesias de la Diócesis asidonense. Los nuevos importes han sido establecidos mediante varios decretos que han sido firmados por el arzobispo y los obispos de las diócesis que integran la provincia eclesiástica de Sevilla, que incluye a Jerez, a finales del pasado mes de noviembre que este martes se han hecho públicos.

Los documentos están suscritos por los prelados de Jerez, Sevilla, Huelva, Canarias, Tenerife, Córdoba y el administrador apostólico de Cádiz —también están firmados por los de Canarias y Tenerife, aunque no son aplicables en las diócesis que conforman el Archipiélago—. En ellos, se establecen las tasas de la curia diocesana y de las parroquias, la de los procesos de las causas de los santos, el estipendio de las misas y las ofrendas de los fieles con ocasión de la celebración de sacramentos y sacramentales. En la mayoría de estos precios se ha aplicado una subida respecto a los últimos importes aprobados, que están en vigor desde 2022.

En cuanto a los sacramentos, la ofrenda por la celebración de un bautizo será de 45 euros, cinco euros más que hasta ahora, según los importes que recoge la Diócesis de Jerez en su página web. Mientras, por el matrimonio serán 225 euros (25 euros más), por las exequias 130 euros (15 euors más) y las misas en fiestas especiales 90 euros (10 euros más). Mientras, la celebración de un triduo será de 60 euros por día y de una procesión, 225 euros.

Sobre las tasas parroquiales, la anuencia para hacer un expediente matrimonial en otra parroquia pasará a costar 25 euros (cinco euros más), la tramitación de un expediente matrimonial en la parroquia a la que se pertenece, 40 euros; y en otro templo, 60 —serán 25 o 30 euros, respectivamente, si es medio expediente—. Mientras tanto, no varían los precios para solicitar volantes, notas o informes— las partidas de bautismo, por ejemplo— que seguirán teniendo una precio de 10 euros; o los certificados de partida, literal de partida o extractos de partidas de más de 75 años, que seguirán teniendo un importe de 15, 25 y 30 euros, respectivamente.

Estos decretos también establecen tasas de la curia diocesana de trámites para asociaciones (en estas están incluidas las hermandades), la tramitación de sacramentos, la realización de cultos y de trámites administrivos o de uso de los archivos eclesiásticos. Así, la erección de una asociación tendrá una tasa de 100 euros (10 euros más que ahora); la instrucción de un expediente de elecciones pasará a tener un coste de 55 euros y la instrucción de un expediente de una coronación canónica, 400 euros.

En el decreto donde se establecen los importes por la celebración de los sacramentos, se incide en que la Iglesia, para el desarrollo de sus fines seimpre ha contado "con la ayuda de los fieles cristianos" quienes "sostienen las instituciones, obras de apostolado y servicios que la Iglesia lleva a cabo, así corno mantienen su patrimonio y el sostenimiento de las personas que se dedican con plena atención a los trabajos de la Iglesia". Por ello, y "siguiendo las recomendaciones del Papa Francisco", se tratará de evitar "la más pequeña apariencia de negociación o comercio, dejando claro que no es un precio a pagar, corno si se tratara de un impuesto a los sacramentos".

En este sentido, se apunta que estas ofrendas, "pasan a formar parte de los bienes de la parroquia" y "no se podrá hacer diferencias en las celebraciones, y ninguno de los fieles quedará privado de servicios parroquiales, en igual forma que a todos, por su situación de pobreza". Además, exhorta a los párrocos y rectores de iglesias a que recuerden a los fieles "la ayuda que la Iglesia necesita de ellos".