Día de la Iglesia Diocesana: Estas son las cuentas de la Diócesis de Jerez

El próximo domingo día 9, la Diócesis de Asidonia-Jerez celebra el Día de Iglesia Diocesana, un momento en que se realiza un balance de la memoria económica y de actividades realizadas durante el pasado año.

Para este año, el lema elegido es 'Tu también puedes ser santo' con el que se pretende recordar, según apunta en un comunicado el vicario episcopal de Evangelización y director de la Oficina de Sostenimiento de la Iglesia, Luis Piñero, "que en nuestra realidad eclesial, donde vivimos la fe y la descubrimos en un momento dado, somos una comunidad" y que el objetivo de esta campaña no es otro que incidir en "lo importante que es poner lo que somos al servicio de los demás". En este sentido, explica que este día es un llamamiento a ser "una Iglesia más colaborativa, cercana y entregada a los demás, porque juntos llegamos más lejos".

Teniendo en cuenta los datos publicados en la revista Nuestra Iglesia, en la que cada mes de noviembre se muestran las principales cifras y y magnitudes económicas y de actividad de la Diócesis, durante el pasado año aumentaron sustancialmente las aportaciones de los fieles y los ingresos generados por el patrimonio. Mientras, en el lado de los gastos aumentó notablemente el importe destinado a la conservación, mantenimiento y construcción de edificios, así como la retribución del personal seglar.

En cuanto a la actividad pastoral, y aunque se mantiene el número de sacerdotes diocesanos, se está produciendo un progresivo descenso de religiosos, fundamentalmente en la vida de clausura en la Diócesis. También continúan bajando las primeras comuniones y matrimonios, aunque en cambio el pasado año se rompió la tendencia decreciente de los bautizos. Y se hace un balance, igualmente, de la actividad caritativa con más de 54.500 personas atendidas.

Estos fueron los grandes números de la Iglesia jerezana en 2024:

Más ingresos por aportaciones

En 2024, la Iglesia de Jerez obtuvo unos ingresos de unos 10,2 millones de euros, el importe más elevado de los últimos años. La principal vía de financiación fue la aportación de los fieles, ya sea mediante colectas o suscripciones, que supuso casi el 35% de los ingresos totales (unos 3,5 millones de euros, un 20% más respecto al año anterior). Precisamente, desde el Obispado se incidió en los incentivos fiscales que tienen este tipo de donativos que "son tan importantes y necesarios para el mantenimiento y servicio de la Iglesia hacia los demás" con deducciones aplicables tanto para personas físicas como jurídicas.

Mientras tanto, se redujo ligeramente los ingresos procedentes por la denominada asignación tributaria —el importe que recibe la Diócesis del Fondo Común Interdiocesano, el importe que recibe la Conferencia Episcopal Española (CEE) de las aportaciones que realizan los contribuyentes a través de la declaración de la renta— en un 1,5% situándose en 3,1 millones. No obstante, esta sigue siendo otra de las principales fuentes de recurso para la Diócesis cada año.

Por el contrario, aumentó de manera sustancial los ingresos generados por el patrimonio y otras actividades —en este epígrafe se incluyen alquileres, ingresos financieros y actividades económicas— situándose por encima de los 510.000 euros, el importe más elevado de los últimos ejercicios

Suben los gastos para la conservación de edificios

En cuanto a los gastos, en el pasado año 2024 la partida que más aumentó fue la de conservación y mantenimiento de los edificios, situándose en los 3,6 millones, un 37% más respecto al ejercicio precedente. En un comunicado emitido por el Obispado haciendo referencia a la celebración del Día de la Iglesia Diocesana, señalan que se sigue trabajando en la construcción de nuevas parroquias en zonas de expansión, citando entre estas al proyecto de la futura Parroquia de Nuestra Señora del Rocío que se construye en la zona este de Jerez.

En este apartado, claro está, el mayor importe se lo llevan los gastos de personal, que supone en torno al 45% del presupuesto. Así, las retribuciones dedicadas al clero aumentaron ligeramente situándose en 2,37 millones de euros, un 1,4% más respecto a 2023. Mientras, se incrementó casi un 18% las retribuciones al personal seglar que trabaja para la Diócesis situándose en los 2,31 millones. Desde el Obispado se ha querido destacar el desempeño que se realiza especialmente desde la Casa Sacerdotal San Bruno, donde son acogidos los sacerdotes mayores una vez dejan sus labores pastorales.

En 2024, la Diócesis contaba con 118 sacerdotes diocesanos, 275 religiosos y religiosas, 116 monjas y monjes de clausura, 18 seminaristas y 21 diáconos permanentes, además de más de un millar de catequistas. Estas cifras se han mantenido relativamente estables en los últimos años, salvo las de las congregaciones de clausura, que se redujo en torno a un 10% el pasado año. Se da la circunstancia que, una vez se conozca el balance de 2025 el año próximo, este número podría reducirse teniendo en cuenta que días atrás se anunció la marcha de otra congregación en Jerez, la de las Esclavas del Santísimo Sacramento, que se encuentran en el Convento de las Madres Reparadoras, a finales de este mes. Precisamente, el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés, presidirá este domingo la eucaristía de despedida a estas hermanas.

Más de tres millones en labor asistencial

Una de las cifras destacadas por la Diócesis jerezana son los más de tres millones de euros que destinó el pasado año a actividad caritativa y asistencial —en este importe está incluido el trabajo de Cáritas Diocesana—. En este sentido, durante el pasado año ese atendieron a 254 personas en casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad, así como 32.327 atendidas en distintos centros para mitigar la pobreza. Por otro lado, se atendieron a unos 4.800 jóvenes y menores en los centros de atención y de tutela de la infancia y unos 279 en centros de rehabilitación para drogodependientes.

También es destacar la labora de Cáritas con más de 20.600 personas atendidas por parte de sus 661 voluntarios, los 28.300 asistidos por Manos Unidas o los siete proyectos de cooperación al desarrollo en el mundo en los que participa la Iglesia Diocesana.

Menos matrimonios y primeras comuniones, pero más bautizos

Por último, la memoria anual de la Diócesis también aporta registros sobre la actividad celebrativa de algunos sacramentos. Así, en 2024 continuó la tendencia a la baja en el número de matrimonios, confirmaciones y primeras comuniones realizadas en la Diócesis. En cambio, sí se produjo un aumento en los bautizos, aunque las cifras siguen muy por debajo a los registros previos a la pandemia.

Así, a lo largo del pasado año se contabilizaron 2.841 bautizos en la Diócesis, unos 40 más respecto a 2023. A pesar del ligero incremento, hay que tener en cuenta que, salvo en 2020 debido a la pandemia, se solían superar las 3.000 al año.

Por otro lado, continúa el descenso de las primeras comuniones celebradas en la Iglesia de Jerez. Así, si en 2019 se superaron las 4.000, en 2024 se contabilizaron algo más de 3.000, unas 200 menos respecto al año precedente. También descendieron las confirmaciones, que pasaron de 1.709 en 2023 a 1.337 en 2024. Antes de la pandemia se contabilizaban unas 1.500.

Finalmente, prosigue el descenso del número de matrimonios religiosos, oficiándose 708, 74 menos que en 2023.