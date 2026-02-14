El obispo de Jerez bendice este domingo la nueva imagen del Resucitado

La Hermandad de la Sagrada Resurrección verá bendecida este domingo su nueva imagen cristífera. Será el obispo asidonense, José Rico Pavés, quien a la una de la tarde presida la eucaristía en la Parroquia de San Dionisio donde se dará a conocer la nueva talla de Jesús Resucitado, una obra que ha salido del taller del escultor sevillano Rubén Fernández quien ha realizado una reproducción del Señor de la Resurrección del conjunto histórico que hizo el insigne Luis Ortega Bru a mediados del pasado siglo por encargo para la ciudad pero que nunca llegó a entregarse.

La corporación del Domingo de Resurrección escribirá así un capítulo destacado en su proyecto de ‘refundación’ que se inició hace más de un año con un cambio de sede canónica —pasó de la Catedral a la Parroquia de San Dionisio— y que continuó hace unos meses embarcándose en el encargo de nuevas imágenes para las advocaciones que rinde culto —tanto el Señor Resucitado como la Virgen de la Luz— así como un nuevo paso procesional.

Será mañana domingo cuando se conozca esta nueva imagen que, según la Hermandad, “responde a un proyecto profundamente meditado y concebido en fidelidad al legado artístico ideado para Jerez en 1958 por Luis Ortega Bru y cuya reproducción ha respetado fielmente el original existente [se expone en el museo dedicado al imaginero en San Roque], tanto en su concepción formal como en su lenguaje expresivo”.

La nueva talla sustituirá a la que ha tenido la cofradía desde principios de la década de los noventa, una obra que fue realizada Luis González Rey y que ya ha sido retirada al culto en esta semana y a la que ahora se le busca nuevo templo.

Salida desde San Miguel

No obstante, la nueva imagen del Resucitado no será la única novedad del próximo Domingo de Resurrección. La Hermandad ha anunciado, para empezar, que este año no saldrá de la Catedral, sino que lo hará desde la Parroquia de San Miguel. Ha justificado este cambio en que el año pasado, y a pesar de llevar varias décadas saliendo del primer templo diocesano, “se pudo constatar que la coordinación de la procesión con la solemne celebración pontifical suponía una notable complejidad organizativa”, de ahí que se empezaran a estudiar “distintas alternativas” que han llevado ahora a optar por salir de San Miguel.

A esto se suma que los hermanos del cortejo continuarán llevando túnica y capa blanca, pero no así antifaz. La corporación justifica esta decisión en una “reflexión interna” que ha tenido la hermandad en los últimos meses.

Así, tras incluir el hábito de nazareno y el antifaz en 2015, considera ahora que “no resulta coherente mantener una prenda propia del penitente en una procesión que no tiene carácter penitencial, sino pascual y proclamativo”. De hecho, anuncia que tras la Semana Santa se continuará ahondando en este análisis mediante la creación de una comisión de hermanos para “profundizar desde criterios teológicos, litúrgicos, históricos y pastorales en el diseño de un hábito propio para la procesión gloriosa”.

Y otra novedad es que la imagen del Resucitado saldrá en el paso de Nuestro Padre Jesús de la Salud en sus Tres Caídas, tras la cesión realizada por la cofradía radicada en San Lucas. Las andas estarán ese día en San Miguel puesto que la corporación del Miércoles Santo saldrá este año desde este templo al no poder salir desde su sede canónica por unas obras en un inmueble próximo.