La bendición del nuevo Resucitado protagoniza la agenda cofrade del fin de semana

En el fin de semana previo al inicio de la Cuaresma son numerosos los actos que las hermandades organizan. Uno de los más destacados será la bendición de la nueva imagen de la Sagrada Resurrección, un oficio religioso que será presidido por el obispo de Jerez, José Rico Pavés.

Además, la Unión de Hermandades tiene dos actos durante este fin de semana. Por un lado, este viernes se celebrará el anuncio de la Cuaresma. Y el sábado presentará la revista de Cuaresma y dará a conocer los detalles del Viacrucis de las Hermandades del próximo día 23.

Además, la Hermandad del Amor está celebrando sus cultos y dos corporaciones presentarán sus respectivos carteles de Semana Santa.

Bendición de la nueva imagen del Resucitado

La Parroquia de San Dionisio acoge este domingo, a partir de la una de la tarde, la eucaristía en la que será bendecida la nueva imagen de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado por parte del obispo de la Diócesis.

La talla es una reproducción del conjunto escultórico de la Resurrección del escultor sanroqueño Luis Ortega Bru y que ha sido realizada por Rubén Fernández Parra.

Anuncio de la Cuaresma y presentación del Viacrucis de las Hermandades

La Unión de Hermandades de Jerez celebra dos actos durante este fin de semana. El primero de ellos será en la tarde de este viernes, a partir de las ocho y media, en el Auditorio de la Fundación Cajasol, en la avenida Ingeniero Ángel Mayo, donde se realizará el anuncio de la Cuaresma, un acto que organiza la delegación de juventud del órgano rector de las cofradías. El anunciador será Ezequiel Galindo González. También se presentará en este acto el cartel de la Cuaresma, que es obra de Juan Manuel Zarazaga Guzmán.

Mientras tanto, en la mañana del sábado, se celebrará en Los Claustros de Santo Domingo el acto de presentación del Viacrucis de las Hermandades previsto para el primer Lunes de Cuaresma (23 de marzo) y que este año será presidido por el Señor de la Sentencia y Humildad, de la Hermandad de la Yedra. Además, se presentará la revista Cuaresma en Jerez, publicación que todos los años edita el órgano rector de las cofradías donde ofrece todos los actos y cultos previstos por las hermandades para las próximas semanas. El acto comenzará a la una de la tarde.

Triduo en el Amor

La Hermandad del Amor está celebrando desde este jueves el triduo en honor a sus imágenes. La eucaristía se celebra a partir de las ocho y media de la tarde en el Convento de Santa María de Gracia y está siendo oficiada por Daniel Herrera Pérez. Ya para el domingo se celebrará la función principal de instituto a partir de las 11 de la mañana, que estará dirigida por su director espiritual, el párroco de San Marcos Carlos Redondo.

Ejercicio de las Siete Palabras en la Piedad

El grupo joven de la Hermandad de la Piedad celebra esta tarde el Ejercicio de las Siete Palabras, un acto de meditación y oración ante los titulares de la corporación del Sábado Santo. Será a partir de las ocho y media de la tarde en la Real Capilla del Calvario.

Reconocimientos en la Borriquita

Durante la misa de hermandad que todos los sábados celebra la Hermandad de la Borriquita se procederá a la recepción canónica de los nuevos hermanos. Además, se impondrán las medallas doradas a los hermanos que cumplen 50 años y se entregará el cordón púrpura a los que llevan 75 años. La eucaristía comienza a las siete de la tarde.

Presentación de libro y concierto en la Hermandad del Perdón

La Hermandad del Perdón continúa con los actos de celebración del cincuentenario de la llegada de su dolorosa, María Santísima del Perdón, a la cofradía radicada en la Ermita de Guía. Este domingo, a partir de las doce de la mañana, se presentará en Los Claustros de Santo Domingo el libro 'Hoy estarás conmigo en el paraíso', escrito por José Antonio Salas Alcázar que realiza un recorrido por la historia de esta corporación penitencial.

En el acto también habrá un concierto de marchas a cargo de la Banda de Música Virgen del Castillo, de Lebrija, que lleva desde 2013 acompañando a esta dolorosa. En ella se estrenarán dos marchas dedicadas a esta talla: 'Mater Nostra Perpetua', de José María Dorantes Ramos; y 'Amor Perpetuo', de Germán Monreal Becerra.

Almuerzo solidario de la Guardia Romana del Transporte

La Guardia Romana de la Hermandad del Transporte celebra este sábado a partir de las dos de la tarde en las Bodegas José Estévez la tercera edición de su Almuerzo Solidario. El donativo es de 70 euros y la recaudación va destinada a la obra social que realiza la Guardia Romana. Durante la comida actuará el conocido artista Paco Candela.

José Castaño, hermano mayor perpetuo del Nazareno

El obispo de la Diócesis, José Rico Pavés, presidirá este domingo una eucaristía en la Capilla de San Juan de Letrán donde José Castaño Rubiales recibirá el nombramiento de Hermano Mayor Perpetuo del Nazareno. Será a partir de las once y media de la mañana.

Presentación del cartel de la Candelaria

La Hermandad de la Candelaria realiza este sábado la presentación del cartel que anuncia su salida del próximo Lunes Santo. Será en el auditorio de la Fundación Cajasol, en la avenida Ingeniero Ángel Mayo, a partir de las ocho de la tarde. El trabajo, dedicado a Nuestro Padre Jesús de las Misericordias, llevará la autoría de Jesús M. Guitarte. El acto contará con el acompañamiento musical de la Agrupación musical de Lágrimas de Dolores, de San Fernando, que este año volverá a acompañar en su salida procesional al Señor de La Plata. El grupo estrenará una marcha realizada por Daniel Ramírez Rodríguez que lleva por título 'Rey de las Misericordias'.

La entrada al acto tiene carácter solidario con la entrega de un kilo de alimentos no perecederos que irán destinados a los afectados por las inundaciones en la zona rural de Jerez.

Presentación del cartel de la Soledad

La Hermandad de la Soledad presenta este domingo el cartel anunciador del Viernes Santo 2026, una obra realizada por Alfonso San José González. Será a partir de las diez de la mañana en Los Claustros de Santo Domingo.

En él participará la Banda de Cornetas y Tambores Caridad, de Jerez.

La Clemencia presenta su papeleta de sitio y concierto de su agrupación

La Sala Compañía acoge este viernes, a partir de las ocho y media de la tarde, la presentación de la papeleta de sitio de la Hermandad de la Clemencia de cara a la salida procesional del Martes Santo. La obra ha sido realizada por Gonzalo Quesada. Además, en este acto, que se desarrollará en la Sala Compañía, habrá un concierto de la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de la Clemencia, donde se estrenará la marcha 'La fortaleza de Dios', de Víctor Soto.

Entrega de corbata al pregonero

Este domingo se celebra otro de los actos previos de agasajo al pregonero de la Semana Santa de Jerez, Juan Mera. En esta ocasión será la Hermandad del Consuelo la que le obsequiará con la corbata que llevará en la mañana del Domingo de Pasión en el Teatro Villamarta para anunciar la Semana Mayor jerezana. Será en el transcurso de una eucaristía que comenzará a las diez y media de la mañana en el Convento de las Hermanas de la Cruz.