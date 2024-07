Paco Cepero compone una marcha a la Virgen de la Encarnación de Jerez

A sus 82 años, Paco Cepero sigue al pie del cañón, tanto en los escenarios como fuera de ellos. El guitarrista y compositor jerezano, que acaba de regresar de Lo Ferro donde ha participado en una serie de conferencias, acaba de terminar su última creación, una marcha dedicada a la Virgen de la Encarnación.

El artista jerezano la ha expuesto ya a la junta de gobierno de la Hermandad del Santo Crucifijo y espera que suene por primera vez por las calles de la ciudad con motivo de la Magna Mariana del próximo 12 de octubre, una cita en la que la Virgen de la Encarnación estará acompañada por la Banda de la Cruz Roja de Sevilla.

Cepero, vecino del barrio de San Miguel, donde nació y se crió, cuenta que con apenas 5 años, "entré una vez en la Iglesia de San Miguel. Era la cuaresma y estaban los pasos montados. A mí, y es algo que recuerdo pese a mi corta edad, me impresionó ver a la Virgen en el paso pero más me impresionó ver su manto". De hecho, cuenta el propio guitarrista que "tras meterme dentro del paso para ver qué había, por aquello de la curiosidad de los niños, me quedé dormido debajo del manto, y allí estuve varias horas. Fíjate la que se formó porque mis padres se pusieron a buscarme como locos y pensaba que me había pasado algo o me habían raptado".

Esa historia, que guarda con cariño en su memoria, es la que ha motivado al guitarrista a confeccionar una marcha a la Virgen de la Encarnación, una composición que se va a llamar 'Dame tu querer, Encarnación'. La creación se une así al repertorio de marchas que a lo largo de su dilatada carrera ha compuesto el maestro jerezano, un repertorio donde encontramos marchas a la Virgen de la Esperanza de la Yedra ('Esperanza de amor coronada'), la Amargura ('Dios te salve Amargura') o la Virgen del Valle ('Salve a la Virgen del Valle'), además de una a la Macarena y a la Esperanza de Triana.