La Virgen del Amparo, de la Hermandad de la Sed, visita esta tarde la Basílica de la Merced

La Hermandad de la Sed está celebrando durnate esta semana los cultos dedicados a su dolorosa, María Santísima del Amparo, en la Parroquia de San Miguel de manera extraordinaria, templo en el que la corporación del Lunes Santo se encuentra actualmente debido a las obras de ampliación de su parroquia en Puertas del Sur.

Además del triduo, que se está desarrollando desde este miércoles, la cofradía celebrará en la tarde de este sábado su habitual rosario vespertino con la dolorosa que en este año se realizará por las calles del centro de la ciudad. Así, en el recorrido se incluirá, de manera extraordinaria, una visita a la Basílica del Carmen con motivo del centenario de la coronación canónica de la talla carmelita, una efemérides que se ha celebrado a lo largo de este año.

Por otro lado, la Hermandad ha anunciado que la dolorosa estrenará para esta salida un manto bordado. El cortejo llevará el acompañamiento musical del coro de campanilleros de la Aurora, de la localidad sevillana de Lebrija.

A su término, sobre las ocho y media, la hermandad celebrará su función principal solemne, que será oficiada por Luis Piñero Carrasco.