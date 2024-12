Restobot, el robot que recoge los pedidos de los restaurantes por WhatsApp

Joaquín García-Baquero, fundador y CEO de Nothing to Invent, empresa que ha desarrollado Restobot.

Córdoba/Lo habitual, hasta ahora, a la hora de pedir comida para recogerla o que te la lleven a casa es hacerlo a través de una llamada telefónica o recurrir a las plataformas de entrega a domicilio, sin embargo esta rutina puede cambiar con Restobot, el robot que tiene capacidad para recoger los encargos a través de Whatsapp.

Restobot es una plataforma de automatización de pedidos para negocios de restauración, o sea, "básicamente es un robot que se encarga de hablar con los clientes del restaurante o del negocio de hostelería, que quieren hacer un pedido en lenguaje natural a través de WhatsApp", explica Joaquín García-Baquero, fundador y CEO de Nothing to Invent, empresa que ha desarrollado esta iniciativa.

Esta idea surge porque hay "un porcentaje altísimo" de negocios de restauración que no se encuentran en grandes núcleos poblacionales y son "ellos mismos los que responden a las llamadas para hacer pedidos" porque están "escasamente digitalizados".

Con Restobot "les damos una solución a todos esos pequeños negocios y les permitimos automatizar los pedidos de una forma muy simple y muy cómoda".

Pone como ejemplo "cuando llamas un sábado en hora punta a pedir una pizza y el teléfono comunica o un jueves por la noche porque hay partido de la Champions y eso genera frustración. Pierdes pedidos y tienes a clientes que no están muy felices".

Con esta plataforma de automatización de pedidos "solventamos todos esos problemas", asegura García-Baquero.

Alergias e intolerancias

El diseño de Restobot implica que la aplicación considera todos los elementos de la gestión de un negocio de restauración, es decir, la carta, la zona de reparto, los costes de reparto, que incluso pueden variar por determinada zona y hasta los propios repartidores.

Esto implica que, al contar con toda la información del restaurante, puede ofrecer la información en temas como pueden ser las intolerancias, alergias o configuraciones específicas de los platos.

Además, al tener cada establecimiento ese agente conversacional personalizado, puede incluir por ejemplo "la posibilidad de hacer combos con bebidas, de tener descuentos y promociones, e incluso de incorporar campañas publicitarias del restaurante".

En Nothing to Invent "lo que hemos entendido es que hay un gran número de negocios, no solo en España sino a nivel mundial, que no están digitalizados, que no quieren y que no están dispuestos a pagar comisiones a terceros o dejar sus negocios en manos de terceros".

Y "necesitan soluciones que les permitan transformarse digitalmente y atender mejor a sus clientes y tener más rentabilidad. Esa es un poco la vocación del Restobot, resolver un problema masivo de una manera sencilla y con una tecnología muy avanzada".

García-Baquero ha asegurado que el sector hostelero ha acogido "muy bien" la iniciativa, que estuvo en período de prueba en una docena de establecimientos para ver el resultado antes de lanzarlo al mercado.

Sin curva de aprendizaje

Ni para el hostelero ni para el cliente "hay curva de aprendizaje" porque Restobot te "va guiando, te va llevando de la mano durante el proceso" porque va preguntando el nombre, si el pedido lo va a recoger o quiere que sea llevado a domicilio, la hora de entrega y la forma de pago.

Además, explica el fundador de Nothing to invent, la segunda vez que un cliente hace un pedido es "mucho más rápido porque los humanos tenemos la costumbre de repetir bastante y el robot te pregunta si quieres lo mismo".

Tras tener operativo este servicio con una cartera de clientes que se va ampliando, "decidimos dar el siguiente paso: ver si el robot era capaz de atender los pedidos por teléfono"; ahora "somos, te diría que a nivel mundial, los primeros en hacerlo".

El sistema, que está en fase de prelanzamiento, consiste en que el cliente llama por teléfono al restaurante y "en lugar de atenderte María, por ejemplo, te atiende Andrea, que es el nombre de nuestro robot, y te guía en el proceso de pedido".

El lanzamiento de este sistema que es inminente comenzará en Andalucía aunque tiene vocación internacional.

Desafío tecnológico

Joaquín García-Baquero ha explicado que este desarrollo ha sido el fruto de dos años de desarrollo y "una inversión muy relevante para conseguir que la inteligencia artificial se comporte de manera consistente, que es el gran reto cuando lo llevas a un servicio masivo". Ha sido "tecnológicamente un reto", apostilla este defensor de la IA como una herramienta que "permite hacer tareas que antes costaban muchísimo tiempo por una fracción del tiempo; la tecnología permite ahorrar tiempo, ahorrar mucho tiempo".

En su opinión, el futuro es "muy interesante por hacia dónde va la inteligencia artificial y sus capacidades y hacia donde va la robótica" y, por ello, "vamos a ver unos impactos sociales extraordinarios".

Para García-Baquero,va a haber un cambio "muy relevante en los modelos productivos, en determinados empleos que ya se están viendo afectados, pero que van a ser directamente sustituidos por elementos de software o elementos de robótica". Y por ello, "la sociedad en la que vivimos va a ser completamente diferente a la que vamos a conocer dentro de unos años".