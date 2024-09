El caso García del Cid: "Mari volvió al barco donde desapareció porque no quería esconderse"

-Salvados regresa esta noche a La Sexta con la desaparición de una mujer hace un año a bordo de un buque oceanográfico del CSIC.–Mari Carmen Fernández era camarera del barco García del Cid donde sólo iba la tripulación, en una travesía por el Mediterráneo. Mari siempre quiso trabajar ahí. Ella relata un acoso y habla de algo más grave, durante cuatro años. Comentó que si no la encontraban era porque se tiraba por la borda. Hubo bajas por depresión y nunca se supo qué pasó exactamente en esos cuatro años. Ahora la familia, el marido y la cuñada, hablan por primera vez. –¿De dónde es esta familia?–Mari tenía 43 años y era madre de tres hijos. Son de Bueu, en Pontevedra. José Ramón, el marido, se dedica al mar y ella siguió sus pasos.–Si había estado de baja por depresión ¿por qué volvió al barco que le había ocasionado tanto dolor personal?–No volvió por necesidad económica, sino porque ella no quería esconderse. Ella quería trabajar en el mar y en un buque oceanográfico. Hacía labores de limpieza en las zonas comunes y daba los servicios de desayuno y cena. Su vocación era vivir el mar. Alguien convirtió ese sueño en una pesadilla–¿Quiénes intervienen en el reportaje de esta noche?–Desde el CSIC no han querido participar en el programa. También entrevistamos a una bióloga, Amparo, para hablarnos de cómo es ese microcosmos de los barcos oceanográficos. El García del Cid se encarga de estudiar desarrollos de movilidad de especies marinas, el aumento de las temperaturas... –¿Qué otros temas van a abordar en la temporada?–Entre los 14 programas tenemos alguno que es de doble entrega. Tenemos previsto un reportaje sobre los escoltas en el País Vasco. Durante dos décadas ETA amplió su objetivo en políticos, directivos, fiscales. También vamos a analizar cómo somos los españoles ante la inmigración. Y tenemos dos emisiones sobre las plataformas digitales y vamos a hablar con los que se dedican a moderar los contenidos que vemos en las redes. Vamos a extendernos en la historia del anticonceptivo Essure, de Bayer. España fue pionera en imponer sanciones por este producto.–¿Cómo van seleccionando las historias?–Somos un equipo de más de 60 personas. No nos preocupa tanto el dato de audiencia como que sean historias que remuevan. Cuando uno conoce de cerca la realidad las opiniones fijadas se tambalean. A veces desechamos cosas porque hemos hecho algo parecido antes, porque nos faltan datos. Pero siempre hacemos las historias que más pueden interesar. –¿Vivimos tiempos crispados?–Viajo mucho y lo que veo es que somos un país de gente agradable, tranquila, trabajadora, no lo que se observa en la política y en las redes.