De sentirse acorralada a "heroina", la remontada de Victoria Federica en 'El Desafío'

Victoria Federica de Marichalar ha sido el centro de las miradas en este miércoles con motivo de la presentación de la nueva temporada de El Desafío, programa de pruebas extremas que regresa este viernes en Antena 3 con Roberto Leal de presentador y la producción de 7 y Acción, con Pablo Motos y Jorge Salvador al frente. En la nueva temporada además de la hija de la infanta Elena participa Genoveva Casanova, que grabó estas entregas en plena vorágine del otoño de 2023 cuando unas fotos en Madrid junto al príncipe Federico de Dinamarca empujaron a la abdicación de la reina Margarita. Casanova no ha estado presente en el acto promocional, como también se ausentó en aquellos meses de MasterChef Celebrity.

La sobrina de Felipe VI debuta así como concursante y reconoce que aparece en el primer programa como un "pajarito asustado", acorralada, y que era inevitable en el camino de su remontada hasta convertirse en una campeona y aspirante por el título de la temporada. Salvador reconoce que a partir de la sexta entrega los participantes van a por la victoria buscando las pruebas que puntúan más. El productor reconoce que la participante de la familia de don Juan Carlos no estaba cómoda en sus primeros retos pero fue ganando confianza para terminar siendo "una heroína", ha añadido Salvador.

"Llegué asustada, no me encontraba en mi zona de confort", ha reconocido Victoria Federica, agradeciendo el buen ambiente encontrado entre los aspirantes y los componentes del equipo. "Me hicieron sentir como parte de una familia", ha insistido la hija de la infanta Elena ante tantos retos de superación vividos, como la famosa prueba de apnea, por la que han de pasar todos los que participan en El Desafío. Incluso pidió intervenir en una prueba con fuego, para ser más valorada por el jurado, donde está Juan del Val, PIlar Rubio y Santiago Segura. No esperaba así verse tan empoderada

Siente que era necesario someterse a un espacio así, probar una experiencia de este calibre que le va a permitir ser más conocida, y valorada, por el público.

La influencer Lola Lolita, la cómica Susi Caramelo o Manuel Díaz El Cordobés son otros de los esperados participantes de El Desafío. El meteorólogo Roberto Brasero iba y venía de la redacción de El Tiempo a participar en el concurso, lo que llamaba la atención de Roberto Leal por su implicación y cómo se desdoblaba, como ha señalado el periodista sevillano en este miércoles. Leal a su vez ha destacado la labor de Victoria Federica, tan dispuesta en todo momento a ser una gran concursante.