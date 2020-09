Laura Sánchez, de modelo a cocinera gracias a 'MasterChef Celebrity'

La quinta edición de MasterChef arranca con un plantel de concursantes de lo más variopinto. Entre los dieciséis aspirantes se encuentran Lucía Dominguín, la Terremoto de Alcorcón e incluso la mismísima Celia Villalobos. Ante tanta variedad, en esta edición el toque de moda y glamour llega de la mano de la modelo Laura Sánchez. La onubense, que hizo su primera aparición en la pequeña pantalla gracias al personaje de Pepa Miranda en Los Hombres de Paco, ha demostrado sus grandes dotes como actriz y modelo. Ahora da un salto y lucha por conseguir ser una maestra en los fogones.

Inicios como modelo

Corría el año 1998 cuando a Laura Sánchez le sonrió la suerte por primera vez. Ese año recibió el premio The Look of the Year, de la agencia Elite, y desde entonces su carrera fue imparable. Desde entonces no ha parado de trabajar, tanto en España como en otros países europeos y de fuera de Europa. Ha sido asidua de la Fashion Week de París y la Fashion Week de Milán y en España fue elegida como la mejor maniquí en la XXXIII edición de la pasarela Cibeles.

Aunque su trabajo como modelo no sólo se ha limitado a las pasarelas. Laura Sánchez también ha sido portadas de revistas como Elle, Vogue, Marie Claire, Madame Figaro o Donna. Además, ha participado en las campañas publicitarias de firmas como Trucco, Rolex, Kerastase, Caramelo, Victorio & Lucchino y Punto Blanco.

Pepa Miranda, un personaje querido en 'Los Hombres de Paco'

Apareció por primera vez en Los Hombres de Paco al cruzarse en un caso con su hermano Paco Miranda (Paco Tous). Desde entonces, el personaje interpretado por Laura Sánchez se convirtió en uno de los preferidos por la audiencia. Atrevida, sincera y completamente enamorada de Silvia Castro (Marián Aguilera), Pepa Miranda (el nombre de su personaje) supo ganarse un hueco muy especial en los corazones de los espectadores quienes, ahora que la serie regresa, desean encarecidamente su regreso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por laurasanchezofi (@laurasanchezofi) el 28 de Jun de 2020 a las 1:44 PDT

Aunque no ha sido su única aparición en la pequeña pantalla. Laura Sánchez también ha participado en La fuga, El chiringuito de Pepe o la película Tres bodas de más. Además, MasterChef no es su primer concurso, Laura Sánchez también ha participado en El club de Flo o ¡A bailar! y ha colaborado en programas como Todo va bien, Las mañanas de Cuatro o Me resbala y ha sido presentadora de Reyes y estrellas y La suerte está echada.

Activa y emprendedora

Actualmente, además de ser directora de GO! Eventos y Comunicación, dirige también la empresa Bloomers and bikini, donde diseña ropa de baño inspirada por una de sus pasiones, el surf. Conjuntos más informales, originales combinaciones de biquinis y calzado para ir a la playa y la piscina se encuntra entre sus productos. En GO! Eventos y Comunicación es socia de Javier Villa, responsable de la creación de la pasarela We Love Flamenco,todo un referente de moda flamenca.

Concursante entregada

Sus redes sociales dan buena cuenta de que es una persona activa y que se entrega en todo lo que hace. Ya sea como modelo, como actriz, como concursante de un reality o para disfrutar simplemente de la vida. Entres sus post se aprecian momentos divertidos, evocadores o de trabajo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por laurasanchezofi (@laurasanchezofi) el 16 de Sep de 2020 a las 6:47 PDT

En los últimos, Laura Sánchez ha mostrado sus infinitas ganas de participar en MasterChef y su agradecimiento por el seguimiento de la primera emisión de la quinta edición. "Gracias a todos los que seguisteis ayer nuestro estreno en cocinas. Espero que disfrutarais viéndolo como nosotros cocinando...", escribía en su cuenta de Instagram.