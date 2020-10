El secreto detrás de la operación de nariz de la actriz Macarena Gómez

La actriz Macarena Gómez generaba hace unos días gran revuelo en sus redes sociales tras compartir una fotografía en la que aparecía con un vendaje en parte del rostro. "Vale, tenia dudas pero LO HE HECHO, después de mucho tiempo meditándolo me he lanzado y... me he agrandado la nariz!!!!!", escribía junto a la instantánea.

Las reacciones no se hicieron esperar y muchos de sus seguidores le enviaron mensajes de ánimo y apoyo por la toma de decisión mientras que otros, algo más escépticos, ponían en cuarentena la supuesta operación de la actriz de La que se avecina. Con Halloween a la vuelta de la esquina, muchos creían que se trataba de de la caracterización de un disfraz, a lo que Macarena Gómez respondía estar deseando mostrar el resultado final.

Al igual que hiciera con la primera instantánea, Macarena Gómez también desvelaba el secreto de su operación de nariz en su cuenta de Instagram y ya sabemos el motivo de su agrandamiento nasal. La actriz Macarena Gómez se agranda la nariz para ensalzar la importancia del olfato y sus sensaciones, abanderando el proyecto viral del Smell Film de la Academia del Perfume, que se estrenará el próximo 28 de octubre a las 18:00 bajo los hashtags #SmellFilm #PremiosPerfumeADP2020 y #OlerEsUnPlacer.

En su entusiasmo por ensalzar el maravilloso universo del perfume, adaptándose a los tiempos actuales, la Academia del Perfume da el salto viral. No sólo celebra por primera vez en su historia una gala virtual para la entrega de sus Premios a los Mejores Perfumes del Año, sino que crea una nueva categoría de película, un Smell Film protagonizado por la actriz Macarena Gómez. La película se presentará en primicia en la entrega de premios virtual de la Academia del Perfume, una exclusiva Gala de Narices que reunirá a la familia del perfume: académicos, artistas, jurados y representantes de las principales empresas del sector.

Se trata de la XIII edición de unos premios que tienen como objetivo principal acercar la cultura del perfume a la sociedad. Oler es un placer y Macarena Gómez lo sabe, por eso no ha dudado en agrandar su nariz para simbólicamente multiplicar una de las sensaciones más increíbles que pueden llegar a sentirse.

"Quisimos afrontar el reto de crear algo muy diferente y disruptivo para la gala virtual de este año y estamos seguros de que el Smell Film va a dar mucho que hablar. En este momento, sólo puedo anticipar que transmitir la sensorialidad y poder de evocación del perfume no está reñido con un toque de humor, especialmente con una actriz como Macarena Gómez. Estamos deseando poder compartirlo", asegura Val Díez, directora ejecutiva de la Academia del Perfume.

El Smell Film y el resto del contenido de la gala estarán accesibles a partir del 28 de octubre a las 18:00 en la web de la Academia del Perfume.