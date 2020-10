Paula Echevarría comparte sus consejos de belleza y rutinas de ejercicio para el embarazo

Anunció en su cuenta de Instagram que iba a ser mamá (dicen las malas lenguas que se vio obligada) y desde entonces la it girl es más tendencia que nunca. Paula Echevarría, que ya ha lucido su primer look como futura mamá, está viviendo uno de los momentos más felices de su vida pero sabe que estará en el punto de mira durante todo el embarazo. No es para menos.

Si Paula nos inspira a diario con sus looks, ahora que está embarazada muchas futuras mamás querrán lucir igual de estilosas. Pero no sólo es el estilo de Paula nuestra fuente de inspiración. Sus rutinas de ejercicios y sus hábitos de belleza durante el embarazo no son las mismas que antes y queremos saber sus métodos para ser mamifits como ella.

Entrenadora personal y herramientas para futuras mamás

Paula Echevarría tiene un físico envidiable, pero ni vive de la renta ni quiere dejar de cuidarse durante el embarazo. Desde hace años, la asturiana es constante en sus entrenamientos con Iñaky García y ahora que está embaraza quiere prestar especial atención a sus cuidados físicos. Por eso, al igual que hicieran Hiba Abouk o Toñi Moreno durante sus embarazos, Paula ha decidido contar con la entrenadora más demandada entre las embarazadas famosas: Raquel López (Mamifit).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) el 27 de Sep de 2020 a las 7:36 PDT

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartía con sus seguidoras a los que serán sus mejores amigos durante los meses que dure su embarazo: el wood roller y el winner flow. Se trata de dos herramientas con las que se realizan los tratamientos del método mamifit.

El wood roller es la herramienta que emplean para el entrenamiento y la reeducación tanto de la postura, del abdomen y del suelo pélvico de quien lo utiliza y es un tronco de madera redondeado donde se apoyan las plantas de los pies generando un reajuste postural y que tiene un precio de 39 euros.

Por su parte, el winner flow es un dispositivo que potencia la acción y la fuerza del suelo pélvico y de la musculatura del abdomen. Durante el ejercicio, se coloca en la boca y se sopla a través del mismo, funcionando como una válvula reguladora de la salida de aire. Tiene un precio de 10 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Raquel López (@yosoymamifit) el 16 de Sep de 2020 a las 6:06 PDT

Después de haber cambiado algunas de sus rutinas habituales para adaptarlas a las necesidades del propio embarazo cabe esperar que Paula compartirá con sus seguidoras todos los descubrimientos mamifit, al igual que hace con su rutina de belleza.

Los mismos productos que en su primer embarazo

La actriz no sólo ha incorporado nuevas rutinas de ejercicio a raíz de su embarazo, también ha variado su rutina de belleza para aplicar tratamientos y cuidados específicos para embarazadas. Paula cuenta con la ventaja de tener muy instaurado cuidarse la piel como un hábito. Desde pequeña lo ha adquirido y es por eso que luce una piel radiante siempre. Pero ahora tiene que introducir a su habitual rutina algún producto específico.

A través de su blog, la actriz quiso compartir las cremas corporales que había usado durante su primer embarazo. Por las mañanas se aplicaba Isdin Antiestrías Plus, mientras que por las noches se untaba aceite de rosa mosqueta. Mujer de costumbres (siempre buenas), Paula tiene muy instaurada la rutina de aplicarse crema después de salir de la ducha, por lo que es una rutina que la ayudará a estar siempre hidratada.

Además, le encantan los aceites corporales, como Radiance Body Oil de Freshly Cosmetics, que nutre, repara, reduce la celulitis y mejora la apariencia tanto de estrías como de cicatrices, y Oil 910 de Glo, que Paula lo aplica con un masaje ascendente para que haga efecto drenante y anticelulítico.

En cuanto a su rutina de belleza facial, siempre es la misma: limpieza e hidratación. Aplica una limpiadora, tónico, sérum, hidratante y contorno de ojos, siendo los productos de la mañana hidratantes y de noche antiedad.