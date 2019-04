150 euros de multa al Xerez CD por no tener entrenador

Competición ha sancionado con 150 euros de multa al Xerez CD "por no contratar entrenador debidamente titulado para la categoría, en el plazo reglamentariamente establecido, habiendo sido dado de baja el anterior". Se trata de la primera multa al Deportivo por no tramitar la ficha de Calle después de destituir a Nene Montero, con el que todavía no hay acuerdo para el finiquito, condición indispensable para que el nuevo entrenador -que lleva cuatro jornadas al frente del equipo- pueda sentarse en el banquillo.

Además, Competición ratificó la sanción a Amin por acumulación de amonestaciones, con lo que el atacante se perderá el choque del domingo en La Granja contra la Balompédica Lebrijana.

Multa al Guadalcacín y sanción a Pulido, David Piñero y Rosales

El Comité también ha sancionado al Guadalcacín con 120 euros de multa por "incidentes calificados como leves en relación con el artículo 15" en el partido contra el Betis Deportivo, cuando efectivos de la Guardia Civil tuvieron que posicionarse cerca del ambigú, donde algunos aficionados locales increparon al asistente tras la señalización de un penalti inexistente a favor del equipo verdiblanco.

Además, Jesús Mendoza, técnico del Guada, no podrá contar para la visita al Conil con David Piñero, Pulido y Rosales, que han sido sancionados por el Comité de Competición, los dos primeros con un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones y el defensa arcense con dos partidos por protestar a un asistente, lo que le costó la expulsión en el banquillo.