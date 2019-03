Calle tampoco podrá dirigir al Xerez CD desde el banquillo frente al Arcos

Antonio Calle cumplirá ante el Arcos su tercer partido como técnico al frente del Xerez CD y volverá a verlo desde la grada. Ya es firme la resolución del expediente abierto por el Comité Territorial de Jurisdicción de la Federación Andaluza una vez que Nene Montero presentó denuncia por incumplimiento del contrato suscrito entre ambas partes para la temporada 18/19.

El preparador malagueño reclamó en su denuncia siete mensualidades, que ascienden a unos diez mil euros, el Deportivo tenía cinco días para abonarle la deuda, el plazo ha vencido y no ha cobrado, por lo que la Andaluza no permitirá al Xerez CD tramitar licencia alguna.

Además de la cantidad que debe abonar a Nene, para tramitar la ficha del nuevo entrenador tendrá que pagar a Julio Pineda uno de los plazos fijados en su día por el Comité Jurisdiccional y que tampoco ha hecho efectivo.

Esta semana es la última que el club tiene para no pagar multa por no presentar licencia de entrenador. El pasado domingo en Lepe, de todos modos, ya fue multado con cien euros por Competición por "incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias, consistente en no presentar delegado de club con licencia en vigor para la presente temporada".

En esta oportunidad, al igual que ante el Coria y frente al San Roque de Lepe, estarán en el banquillo Fran Corrales y Eli, técnicos que ayudan a Calle.

La plantilla azulina ha entrenado en la mañana de este jueves en La Granja y ya ha comenzado a ultimar los detalles de la cita ante el Arcos, un encuentro que debe ganar para no meterse en problemas.

Calle, sin los lesionados Naranjo, Israel y Carlos Sanjuán y las altas de Fran, David Narváez y Parra, volverá a retocar su once. Para plantar cara a los de Pepe Bermúdez todo hace indicar que apostar por una alineación netamente ofensiva y ya con Fran Sánchez en la portería, salvo sorpresa.

En Lepe, Piñero no fue titular y puede volver antes los arcenses pegado a banda por Yeray. Parra también entrará en lugar de Juanma Aguilar y David Narváez por Chata. En punta, Amin y Asier Alonso pueden repetir.