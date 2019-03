Nene Montero asegura que ya ha denunciado al Xerez CD en el Colegio de Entrenadores

Nene Montero, destituido tras empatar con el Sevilla C hace ya dos jornadas, finalmente ha optado por denunciar su contrato ante el Colegio de Entrenadores para que el Xerez CD le pague las cantidades que le adeuda.

El preparador malagueño negoció con los dirigentes del Deportivo tras ser despedido pero no hubo acuerdo. Pidió la mitad de lo que le adeudaban o, al menos, que le pagasen las dos mensualidades pendientes y el importe de los dos meses del alquiler del piso en el que vivía en Jerez. No ha sido así ni le han vuelto a llamar y ya "he pasado la denuncia, me han obligado a hacerlo. El Colegio de Entrenadores está muy encima de todo lo que hace el Deportivo, ya me pasó cuando no me podía sentar en el banquillo”.

El entrenador exazulino insiste en "lo fácil que lo tienen, no quiero generar problemas, todo lo contrario, pero es evidente que si no muestran voluntad no puedo hacer nada, tengo que reclamar lo que me corresponde".

De este modo, Antonio Calle va a tener complicado sentarse en el banquillo en el encuentro del domingo ante el Arcos, que ha sido fijado en esta ocasión por el club a las doce de la mañana en las instalaciones de La Granja. Será el tercer partido del madrileño en el equipo, que acumula dos derrotas, Utrera y San Roque.

Para ese compromiso ante los de Pepe Bermúdez, el técnico xerecista recupera a Parra y David Narváez, que no pudieron jugar el domingo en Lepe por sanción. Siguen lesionados Carlos Sanjuán, Naranjo e Israel.