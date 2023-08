Álex del Río: "La plantilla del Xerez CD se ha formado para estar arriba, pero tendremos que demostrarlo"

Álex del Río es uno de los jugadores más contrastados que ha firmado el Xerez CD para la temporada 23/24 y en este martes se ha mostrado feliz en su presentación en la sede del club, en la que ha estado acompañado por Jorge Garrido, vicepresidente azulino, y Miguel Ángel Rondán, director deportivo xerecista. El experimentado zaguero, que llega procedente del Utrera, ha admitido que el pasado curso lo pasó mal con el descenso, pero que ya está preparado para luchar por las cotas más altas en el cuadro azulino.

Del Río admite que "la pasada temporada fue complicada para mí en el Utrera y la llamada de Miguel Ángel me ha permitido recuperar la ilusión, está claro que jugar en el Xerez CD es un reto muy ilusionante".

El sevillano no oculta que en estas primeras semanas de trabajo "me estoy sintiendo cómodo y muy bien, ya que tanto los directivos como el cuerpo técnico y mis compañeros me han recibido fenomenal. En cada entrenamiento hay aficionados animando y esto te motiva aún más para llevar al Xerez CD al lugar que merece".

Con muchos kilómetros recorridos en Tercera, Álex considera que "la plantilla que se ha formado es para estar arriba, pero ahora nos tocará a nosotros dentro del campo, las cosas no son tan fáciles y nadie regala nada".

Miguel Ángel Rondán, director deportivo azulino, ha agradecido a Del Río su predisposición y no recordado que "es un futbolista que puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo y está más que contrastado en la categoría. Además, la pasada temporada jugó en Segunda RFEF en el Utrera, es un jugador muy cotizado y nos ha costado mucho tenerle aquí, pero su amigo Miguel Reina le ha transmitido mucha ilusión y eso ha sido clave para tenerle aquí con nosotros".