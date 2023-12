Belizón se estrena como goleador en el Xerez CD y reconoce que tiene que dar más

Álvaro Belizón estrenó su cuenta con el Xerez CD cerrando en el tiempo de descuento la goleada al colista del Grupo X de Tercera RFEF, un Coria que llegó vivo al tramo final del encuentro y que puso las cosas difíciles a los de Checa. Los azulinos no realizaron un buen partido, la primera parte fue bastante mala y enmendaron la plana en la reanudación con un golazo de Antonio Jesús de córner directo y los postreros tantos de Adri Rodríguez y Beli para cerrar una mala racha de tres partidos sin ganar en los que sólo se sumó un punto.

El isleño estaba llamado a ser uno de los referentes en la zona de ataque del Deportivo, fue de los últimos fichajes en aterrizar en verano y le está costando adaptarse, aunque confiesa que poco a poco se va encontrando mejor. Beli asume que "el míster quiere de mí unas cosas y no se las he estado dando, a partir de ahí creo que cada día estoy haciendo las cosas mejor y poco a poco estoy demostrando el jugador que soy". Ahondando un poco más, señala que "me pide finalizar, jugar hacia adelante, dar el último pase... Le entiendo porque estamos día a día en los entrenamientos, él me ve entrenar todos los días y si él me lo dice es porque sabe que hay algo en mí que le puedo dar y no le estoy dando".

De este modo, entiende que el gol que cerró la goleada ante el Coria le viene bien, "sobre todo por ayudar al equipo y también para coger confianza, es verdad que no estoy teniendo todos los minutos que me gustaría y hay que aprovechar la oportunidad que me da el míster". En cuanto al mal primer tiempo del XCD y a la pitada de los aficionados al término de los primeros 45 minutos comenta que "sabemos dónde estamos, esto es Jerez, pero el equipo tampoco tiene que sentirse presionado, veníamos de un bache malo. A la afición no le podemos decir nada porque siempre lo da todo, es exigente y nosotros creo que hemos respondido. Siempre hay que mejorar cosas, pero tampoco creo que haya sido una primera parte mala, es verdad que hemos tenido algunos fallos, pero poco más".

El Deportivo sumó de tres después de pasar por dos derrotas y un empate en La Palma, resultados que descabalgaron del liderato a los de Checa. Belizón comenta que "hemos pasado este bache ya y la victoria nos hacía falta y nos va a venir bien, creo que ha sido un partido con una primera parte normal aunque hay que mejorar algunas cosas, pero sabíamos que en la segunda parte podíamos hacer daño porque ellos iban a estar cansados".

Al equipo se le vio precipitado y con ansiedad, tanto en la primera mitad como en los primeros minutos del segundo tiempo, precisamente hasta que Antonio Jesús se sacara de la chistera un gol olímpico. Belizón apunta que "tenemos que creer en nosotros, estamos haciendo las cosas bien y después de esta victoria creo que vamos a tirar hacia arriba. El fútbol también son estados de ánimo y rachas y es verdad que esta victoria nos viene bastante bien sobre todo para salir adelante de este bache".

El XCD no juega este miércoles al haber aplazado el encuentro contra el Ayamonte por la convocatoria de Armengol con la selección andaluza, que disputa la fase previa de la Copa de las Regiones UEFA. Su máximo rival y líder es el Ciudad de Lucena, con tres puntos más que los azulinos, que sí juega y tiene un partido complicado con el Córdoba B antes de visitar Chapín el próximo día 17 en un duelo que puede clarificar muchas cosas. Belizón, en este sentido, apunta que "vamos partido a partido, sabemos que todos son importantes, el del Lucena y también el del Coria. Tenemos ahora dos semanas para que el equipo después de esta victoria se tranquilice un poco, siga haciendo las cosas bien. Creo que los dos estamos muy igualados, hay que ir partido a partido porque esto es largo y hay que tener regularidad. Esperemos que seamos nosotros los que nos llevemos esos tres puntos".