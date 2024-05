Blonko pega fuerte en redes con una canción a 'su' Xerez CD

Alejandro Espejo 'Blonko' tiene 22 años, es jerezano, xerecista, estudiante de Imagen y Sonido y artista. Lleva en la sangre la música y su pasión por el Xerez CD y se ha lanzado a grabar en Chapín un videoclip que está pegando fuerte en estos días en los que su equipo se juega "la vida. Este ascenso es tan importante como cualquiera al fútbol profesional, es necesario para todo y por eso quiero mandar ánimos a los jugadores y a toda la afición", apunta.

En su canción repasa la historia reciente del club, con sus momentos de máximo esplendor en Primera División a los peores vividos en La Granja. "Era muy pequeño, tenía sólo nueve años, pero me acuerdo perfectamente del ascenso a Primera, recuerdo cada momento como si fuera ayer. Fue una auténtica pasada". Y su sueño, está claro: "Este club nunca ha dejado de ser grande, lo único que necesita es volver a la categoría que merece la entidad y sus socios y seguidores".

Su canción arranca con unos compases del himno del Deportivo y hace un guiño a todos aquellos que han seguido fieles a sus colores: "Desde niño se pone la camiseta, en su pecho va su escudo y su bandera. Por las calles de Jerez va caminando y de camino hacia Chapín para cumplir una promesa... Y es que yo soy del Xerez como mi pare me enseñó. Volveremos a Primera, somos de esa división. Tengo el alma azul y blanca, te llevo en el corazón".

Blonko canta: "De nosotros hablan mal, pero ni uno tenía razón. Y es que muchos se viran, pero se giran y miran para atrás, viendo que hicimos hasta lo imposible, y que la historia no se puede cambiar. Se pensaban que estaban en lo cierto, pero el domingo 5.000 entradas. Nunca fueron a parar a buen puerto y vuelven porque quién no llora no mama. Los xerecistas ya somos expertos en tocar fondo y tener remontadas. Nos daban por muertos, no estaban majaras".

Una de las partes de la canción que más ha llamado la atención de los xerecistas es la que hace mención a algunos de los jugadores que son ídolos para la afición: "Venimos de tomar el aire en la calle, delincuentes y borrachos de raza. Soy Mendoza defendiendo la puerta y Mario Bermejo marcándole al Barça. Soy la bengala el día del ascenso, llorando de alegría en la calle Larga. Soy el que alzaba mi grito de guerra cuando nos hicieron jugar en La Granja".

La parte final toca el corazón de los aficionados del Deportivo, ya que destaca cómo a base de "coraje" y "siendo ejemplo" la entidad ha vuelto "a donde nos desahuciaron. Pudimos recuperar nuestro templo. Siempre nos mantuvimos fuertes y fieles, pero hay tantos desleales que contemplo... Cada uno en su lugar, eso sólo lo dicta el tiempo. Y es que yo soy del Xerez como mi pare me enseñó...".