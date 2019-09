Borja Jiménez, delantero del Xerez CD, se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del accidentado inicio de Liga del cuadro azulino, que no pudo disputar su primer encuentro en Arcos por no desbloquear a tiempo los derechos federativos.

El atacante xerecista está viendo puerta con facilidad y ha anotado en los dos partidos que ha jugado su equipo. Anotó en La Granja frente a la Lebrijana (1-2) y repitió en la Ciudad Deportiva ante el Córdoba B (1-2).

Se muestra encantado en su nuevo equipo, destaca que "teníamos muchas ganas de lograr el primer triunfo después de lo mal que lo pasamos en la primera jornada, nadie se lo esperaba" y desea "seguir marcando goles para poner mi granito de arena en el crecimiento del equipo, me estoy sintiendo muy cómodo".

-¿Cómo ha transcurrido la semana después de lograr el primer triunfo de la temporada en Córdoba?

-Estamos muy contentos y motivados, deseando que llegue la hora del partido ante el Betis para intentar sumar tres nuevos puntos, en esta oportunidad en casa. Ante la Lebrijana se nos escapó cuando la teníamos al alcance de la mano. En Córdoba obtuvimos la recompensa al trabajo, el equipo estuvo muy serio y realizó un esfuerzo importante.

-¿Ha superado ya la plantilla el duro golpe que supuso no competir en Arcos en la primera jornada?

-Estábamos muy afectados al principio pero con el paso de los días se ha ido superando, ya estamos mejor y mucho más, como he comentado antes, con la victoria. Nos afectó porque nadie lo esperábamos. Sabíamos que la situación era delicada pero no que fuese tan grave. Al final, todo se solucionó y es para estar contentos. Nos han quitado tres puntos, que cuesta mucho ganarlos, y toca redoblar esfuerzos para sumar otros tres cuanto antes.

-¿Qué conoce del Betis Deportivo?

-Se trata de un filial, el segundo seguido al que nos vamos a enfrentar, muy diferente al del Córdoba. Tienen jugadores jóvenes, con mucha calidad, a los que les gusta tener el balón y habrá que tener mucho cuidado porque si perdemos la concentración sólo un segundo nos pueden crear problemas.

-Dos partidos, dos goles...

-Estoy feliz, me siento cómodo e importante en el equipo porque tengo la confianza del míster. En ello, influye un poco todo, la propuesta del míster, que es atractiva, y los compañeros, todo suma. Mi media cada temporada es de siete u ocho, espero alcanzar como mínimo esa cifra.

-Con tres puntos menos, ¿el objetivo es más complicado?

-Este grupo es muy competitivo y duro, pero hay buen equipo para no sufrir demasiado y estar tranquilos. A ver si comenzamos a sumar de tres en tres ante nuestra afición, que es increíble. En Córdoba se volcó y nos ayudó muchísimo. No paró de animar y eso te hace correr más y no decaer.