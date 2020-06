Manu Lebrón renueva en el Xerez CD y Borja se aleja

El Xerez CD ha anunciado la renovación de Manu Lebrón, defensa central que continuará defendiendo los colores del Deportivo la próxima temporada. El club azulino está también cerca de cerrar la continuidad del defensa Gonzalo y del portero Navarro Montoya pero cada vez tiene más complicado retener al atacante Borja Jiménez, que maneja ofertas superiores a la del Deportivo y está muy cerca de comprometerse con el San Roque de Lepe.

Manu Lebrón se incorporó al Deportivo el pasado mes de diciembre y se estrenó como titular nada más llegar, en el Ciudad de Lepe ante el San Roque. Jugó luego ante Los Barrios y el Utrera pero cayó lesionado -rotura del isquiotibial- y se perdió las nueve primeras jornadas de la segunda vuelta justo antes de volver en el derbi ante el Xerez DFC, aunque se quedó en el banquillo en el duelo de Chapín.

El defensa fue titular siempre que estuvo disponible y es un futbolista del agrado de Juan Carlos Gómez, técnico del Deportivo, que ha apostado por su continuidad.

Por contra, la buena temporada de Borja en el Xerez CD -máximo goleador del equipo con 8 dianas- no ha pasado desapercibida y ha recibido proposiciones de varios equipos, reconociendo que por el momento la que más le agrada es la del conjunto aurinegro de Lepe. Sin descartar definitivamente al Xerez CD, el espigado delantero jerezano está escuchando ofertas y calibrando opciones antes de tomar una decisión definitiva aunque los parámetros económicos en los que quiere moverse el Deportivo -no prometer lo que luego no pueda cumplir- parece que alejan a Borja de la renovación.

Mientras, el club azulino sigue acercando posturas con Gonzalo y Navarro Montoya y ambos están cerca de la renovación. Además, el Deportivo sigue negociando la continuidad de Ezequiel, Juanma Aguilar, Yeray Morales, Cristian Tejero y Fran Sabaté.

Por el momento, además del cuerpo técnico -Juan Carlos Gómez, Juan Pedro Ramos, José Ortega y Fran Corrales-, continúan en la plantilla tras renovar los capitanes Isra y Quirós además de Dani Jurado y Ángel y el recién renovado Manu Lebrón.