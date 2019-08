Brian Triviño (11/08/1994, Valencia), la última incorporación del Xerez CD, ha comenzado a entrenar junto a sus nuevos compañeros, ha sido presentado en la sede de Afición Xerecista y está listo para debutar si Juan Carlos Gómez lo estima oportuno. El ariete admite que no se lo pensó dos veces cuando le llegó la oferta del Deportivo, se propone "meter goles y hacer todo lo que pueda por este equipo" y cree que "con trabajo y ganas todo se consigue".

-¿Cómo le surgió la opción de recalar en el Xerez CD?

-Mi representante me llamó y me dijo que había una oferta interesante de un club histórico como el Xerez y no me lo pensé dos veces. Le dije vamos para allá, vamos a intentar hacer la mejor temporada posible, todo lo que podamos con este club y a ver qué pasa.

-Sólo faltan unos días para el inicio de Liga, ¿llega preparado para estrenarse el domingo o es complicado?

-Con el día a día entrenando con mis compañeros y conviviendo con ellos enseguida haces piña y si eres una persona que te adaptas a todo, no hay problemas. Estoy preparado para lo que el míster considere oportuno.

-Ya ha entrenado junto a sus compañeros, ¿cómo ha sido esa primera toma de contacto?

-Desde que entré por el vestuario, la gente ha sido muy superamable conmigo, todos han sido muy cariñosos y me sentí supercómodo. Hay otros equipos a los que llegas y te miran raro, en el mundo del fútbol hay siempre un poco así de eso. Aquí, desde que entré por la puerta hasta que terminó el entrenamiento, he visto a todo el mundo ayudándose y divirtiéndose.

-Tiene experiencia en Segunda B y Tercera, ¿qué conoce del Grupo X?

-No he jugado nunca aquí pero me he enfrentado a equipos como Sevilla, Betis o San Roque de Lepe. Sé que es un grupo muy fuerte, muy bueno. El nivel es alto, hay grupos más flojitos y otros más competitivos y el nuestro es competitivo, hay jugadores muy buenos, espero que todo nos vaya bien, cojamos fuerza entre todos y saquemos esto adelante.

-¿Qué objetivos se marca?

-Juego al fútbol desde pequeño, es mi vida y lo que me gusta hacer. Me propongo meter goles y ayudar al equipo. Con trabajo y con ganas todo se consigue. No me gusta marcarme cifras en lo que a goles se refiere. Tengo que hacer mi trabajo y mi trabajo es hacer goles pero no sé cuántos conseguiré. Intentaré hacer el máximo posible, las cifras sólo las sabe el de arriba.