Así es el Ceuta B que espera al Xerez CD, en horas bajas y con dos sancionados

El Xerez CD continúa con su puesta a punto de cara al complicado encuentro de este sábado (17:30) en el Martínez Pirri ante el Ceuta B y este jueves ha vuelto a entrenar en La Granja. Checa ya ultima los detalles de una dura cita, en la que el Deportivo buscará la sexta victoria consecutiva ante un filial atípico y muy incómodo, aunque ha pasado de ocupar puestos de play-off a ser en estos momentos octavo con 28 puntos, a tres de la quinta posición que es del Bollullos con 31.

Los xerecistas se impusieron en el Jesús Navas por 1-2 al Sevilla C con la ausencia de última hora por enfermedad del centrocampista Adri Rodríguez, que ya se ha recuperado y no debe tener problemas para ser una de las variantes que realice el preparador nazareno en su once de salida en tierras norteafricanas. En este caso, Rodri sería el sacrificado.

Otra puede llegar en ataque. Belizón, autor del gol del triunfo ante los hispalenses, o incluso De Rueda pueden salir de inicio, con lo que o bien Navarro o Perotti o los dos podrían quedarse en el banquillo. En defensa, en el lateral derecho también está en el aire la titularidad de Ramón, que podría ceder su puesto a Paco Torres.

Cambios obligados en los caballas

Mientras, el rival espera al Deportivo en horas bajas y con dos ausencias importantes, la del lateral izquierdo Jacobo y la del extremo Sergio Rivera. El primero fue expulsado por doble amarilla en el partido que su equipo perdió ante el Córdoba B por 2-1 en la Ciudad Deportiva y el segundo vio la quinta amarilla. Ambos han sido sancionados con un encuentro.

El equipo de Mohamed Mohamed es uno de los conjuntos que más elogios se ha llevado en el primer tramo de la competición, aunque a partir del mes de diciembre comenzó a bajar sus prestaciones y en los últimos seis encuentros de liga disputados sólo ha sumado cinco puntos. Se impuso al Gerena (4-0) y cosechó dos empates, en Coria (2-2) y frente al Ayamonte en casa (0-0), dos rivales de la zona baja de la tabla. Por contra, perdió contra el Ciudad de Lucena y de forma consecutiva ante el Atlético Espeleño (0-2), que supuso su primera derrota como local, y el ya citado revés en Córdoba.

Aún así, los de Checa se van a encontrar a un adversario competitivo al máximo y que en la primera vuelta en Chapín ya le puso las cosas muy complicadas. El partido terminó en tablas (0-0) y Diego Domínguez falló un penalti. Los resultados no le están acompañando, pero sigue mostrando un nivel alto. Sin ir más lejos, la pasada jornada mereció mejor suerte en Córdoba. Sólo le faltó acierto a la hora de convertir las ocasiones que generaron.

La portería la defenderá Rodín, titular en las 19 jornadas que se han disputado y en las que ha encajado 16 goles. Es un joven de 23 años capaz de atajar lo más difícil y sufrir en acciones más fáciles. En la primera vuelta cuajó actuaciones espectaculares y en su visita a Conil se hizo viral por una cuádruple intervención que Iker Casillas, exguardameta del Real Madrid, colgó en sus redes sociales y elogió. "Quiero ser como este chico", escribió.

Quiero ser como este chico… https://t.co/yzzKUDKYmE — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 23, 2023

En defensa comienzan los problemas para el filial. El lateral zurdo Jacobo, que llegó procedente de la cantera del Sevilla, no estará y el equipo acusará su ausencia, ya que es muy aplicado en defensa y en ataque suele poner buenos centros y también se encarga de los saques de banda. En la derecha, Elías González también cumple. En el centro de la zaga, Álex Sánchez no jugó en Córdoba y tiene todos los números para regresar ante el Deportivo junto a Cheito, un defensa ya experimentado que es peligroso también en las acciones a balón parado. Ambos son contundentes, van al choque y nunca rehuyen los duelos.

En la sala de máquinas, por dentro, el mediocentro defensivo Moyano hace un gran trabajo, abarca mucho campo y no se lo pone fácil a los rivales. Gonzalo puede ser el encargado de hacer de mediapunta y David Cobo hace de ocho. Son dinámicos y se suele intercambiar las posiciones.

Sin Sofiane y con Taufek

Arriba, el referente es el contrastado Adil, un ariete de 26 años al que esta temporada le está costando ver puerta. De hecho, ha participado en los 19 encuentros que se han jugado, en 17 ocasiones ha sido titular y ha anotado sólo tres dianas. El delantero Sofiane, que en la primera vuelta jugó en Chapín, ya ha dado el salto al primer equipo.

Por fuera, cuenta con dos de sus mejores bazas, pero contra el Deportivo no estará Sergio Rivera por sanción en la derecha. Por la izquierda, sí que estará Taufek, la 'joya de la corona', su jugador más diferencial y al que los azulinos tendrán que vigilar de forma especial. A sus 22 años, todos los entrenadores le alaban por su rapidez y calidad. Tiene buen disparo, ha facturado tres goles y sus compañeros siempre le buscan para que arriesgue con el uno contra uno.

A balón parado, el Ceuta B también suele generar problemas, especialmente en su campo. Todos los balones los meten dentro, incluso los saques de banda, y buscan que siempre sucedan cosas en el área.