Checa: “Necesitaremos ser el mejor Xerez CD para ganar al Bollullos”

El Xerez CD se juega algo más que tres puntos este domingo (18:00) en Chapín frente al Bollullos, un equipo que ha caído en picado y que ahora es 11º con 33 puntos. Después de las dos últimas derrotas seguidas ante Pozoblanco (1-2) y Salerm Puente Genil, el Deportivo se mantiene líder del Grupo X de Tercera RFEF con 56 puntos, pero ha perdido su ventaja de cinco sobre el segundo, el Ciudad de Lucena, que ahora le pisa los talones con uno menos 55. Los azulinos no pueden fallar y José Carlos Checa, su técnico, lo sabe.

–¿Cómo se encuentra el equipo después de dos derrotas consecutivas?

–Tiene mucha ganas de que llegue el domingo para afrontar el partido como todos los que estamos encarando en casa, con la intención de sumar los tres puntos.

–¿Cómo espera al Bollullos después del cambio de entrenador?

–En la primera vuelta ya nos demostró que tenía un buen bloque, con buenos jugadores, y nos ganó. Vendrá a Chapín a intentar hacer su mejor partido y no nos podrán las cosas fáciles, porque nuestro campo y el empuje de nuestra afición siempre motivan al contrario y todos suelen ofrecer un nivel alto cuando se enfrentan a nosotros. Espero a un rival capaz de hacernos daño, por eso necesitaremos ser el mejor Xerez para contrarrestar todas las cosas buenas que tienen ellos.

–Restan ya sólo ocho partidos y todos son finales porque los puntos valen oro...

–En el Xerez todos los partidos son importantes y todos son finales, hasta en pretemporada cuando perdíamos se veían las cosas mal. Tenemos que valorar todo lo bueno que están haciendo estos jugadores porque nos han hecho ver y creer que trabajando como grupo podemos conseguir el objetivo. Hay que valorar las cosas buenas que nos ofrece este equipo, toda la ilusión que está generando y darle valor a la cantidad de partidos y de puntos que está sacando porque es muy difícil en un grupo tan importante como el X, que cuenta con adversarios muy potentes. No es fácil llevar tantos puntos a estas alturas.

–¿Cómo analiza los resultados sorprendentes que se han dado en los partidos de la jornada que se han disputado hasta ahora?

–No va a ser fácil, todos los equipos se juegan ya algo y cada partido es diferente, nos tenemos que medir a equipos que pelean por no meterse abajo y otros que luchan por el play-off. Tenemos que pensar en nosotros mismos y en querer, que es a lo que nos han acostumbrado los jugadores. Hay que intentar ser nosotros mismos y someter a los rivales que vengan a nuestro campo para intentar sacar puntos. Hay que intentar ser el Xerez, de esa manera, sacaremos muchos puntos.

–Pierde a Belizón por su lesión en las costillas, ¿vuelve Charaf?

–A Beli lo perdemos por el golpe que le dio César, el portero del Puente Genil, tiene finalmente dos costillas fracturadas, y recuperamos a Charaf. Al final, como siempre digo, lo importante es el equipo y lo que me preocupa son los jugadores que tengo y sacarle el máximo rendimiento.

–El equipo llega a este encuentro con seis jugadores al borde de la sanción, ¿se tiene en cuenta eso en función del calendario?

–No, lo que me preocupa es el partido esta jornada ante el Bollullos, que es un buen equipo. Me preocupa encontrar la forma para hacerle daño y ganar. A partir de ahí, ya lo que pueda pasar es lo de menos. Si nos sacan tarjetas o no será un problema para la próxima jornada.

–La afición terminó enfadada la cita ante el Puente Genil, pero se está movilizando para apoyar al equipo, ¿qué mensaje le lanza?

–Se ha dado cuenta que la necesitamos, que para nosotros es superimportante y no tenemos que pedirle nada. Cada uno de nuestros seguidores nos da mucho más de lo que esperamos y nos demuestra cada día que es una afición de Primera, por eso todo el mundo habla bien de ella. Sólo quiero darle las gracias y decirle que la necesitamos y seguro que en los momentos malos, que los tendremos, nos estarán ayudando. Con su apoyo y con la unión que estamos demostrando se pueden conseguir cosas importantes. Este va a ser nuestro año, lo tengo claro.