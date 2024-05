Checa: "La clave del ascenso ha estado en la unión del equipo"

La plantilla, cuerpo técnico y directiva del Xerez CD se ha ido este jueves de almuerzo a la Feria y el equipo no regresará a los entrenamientos hasta el sábado para terminar de preparar el último partido de liga en Espiel, encuentro en el que se confirmará el ascenso a Segunda RFEF en un choque que será una fiesta para los dos equipos, el cordobés para celebrar con su afición la permanencia en el Grupo X y el Deportivo el salto de categoría.

José Carlos Romero Checa, técnico azulino, ha hecho balance de la temporada con algo más de calma tras dejar reposar los festejos del objetivo que se marcó el club a principios de temporada. El entrenador nazareno está muy orgulloso de su equipo y del logro conseguido y está recibiendo muchísimas felicitaciones en esta Feria que conocía de hace años: "Jerez tiene muchas cosas buenas y una de ellas es la Feria. Había venido hace muchos años y no la recordaba y es un lujo. Se nos ha valorado mucho nuestro trabajo, los jugadores han hecho un temporadón histórico. Aún no somos conscientes, sabemos lo contenta que está la gente, lo feliz que está la gente de Jerez, pero se valorará con el tiempo. Estoy super orgulloso de ellos y la gente nos lo está haciendo ver por todas las casetas a las que hemos ido".

Checa admite que con el ascenso se ha quitado un peso de encima: "Nos lo hemos quitado todos, afición, directiva, cuerpo técnico y sobre todo los futbolistas. Sabíamos a lo que veníamos y lo hemos conseguido. La gente me decía que me estaba metiendo mucha presión, pero es que a mí me firmaron para eso y no tenía por qué esconder nada. Hemos tenido el apoyo de todos y sólo podemos dar las gracias, pero lo s protagonistas son los futbolistas, que son los que han sabido llevar el peso del escudo y la responsabilidad que tenía un club como éste, cuyo único objetivo era el ascenso".

El míster recalca que "el Xerez es un club que nada más ponerte la camiseta pesa, sobre todo por la historia, los jugadores que han pasado, de todo lo que ha conseguido este club anteriormente. Nosotros no hemos tenido la culpa de lo que haya pasado en estos últimos 14 o 15 años últimos, pero sí les decía a ellos que podíamos ser partícipes del crecimiento del club. El primer paso era ascender de una categoría como Tercera que llevábamos unos años enquistados y ellos son los que lo han conseguido".

Cómo se afronta un partido como el del domingo en el que ya no hay nada en juego. Checa responde a ello comentando que "tenemos que ir a jugarlo sabiendo que nosotros somos el Xerez. Ya se lo he dicho a ellos. No me entra en la cabeza otra cosa que no sea ganar. Desde que llegamos en pretemporada el único objetivo era ganar y este domingo será igual". Y si se empata o se pierde "me voy a cabrear, pero menos porque el objetivo ya está conseguido. Me he cabreado incluso ganando, saben que no estoy contento porque siempre hay cosas que mejorar y que soy ambicioso y exigente y sobre todo porque ellos saben que pueden hacerlo mejor porque lo han demostrado".

Cuando se anunció el fichaje de Checa como entrenador hubo recelo entre parte de la afición por su poca experiencia en los banquillos, aunque ha demostrado que podía conducir la plantilla que le hicieron Miguel Ángel Rondán y Miguel Gallo. De hecho, se siente mejor entrenador que hace 10 meses cuando aterrizó en el Deportivo: "Pienso que sí, siempre he dicho que estaba preparado, pero que para conseguir cosas tenía que rodearme de los mejores y así ha ocurrido. La clave ha estado en la unión del vestuario porque está claro que íbamos a pasar momentos malos, no hemos dejado de creer y el equipo siempre ha estado por encima de todo. Este es un club que te hace crecer día a día, que te hace valorar las cosas cada día, es un club muy exigente, aquí todo se multiplica. En mi etapa de futbolista he estado en buenos equipos, pero creo que nunca en uno tan exigente y con tanta responsabilidad como este. Así que por eso admiro más a mis futbolistas, porque me han ayudado a mí a crecer, han creído mucho en el cuerpo técnico".