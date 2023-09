“Hicimos un mal partido y no perdimos, con eso me quedo”

Checa, entrenador del Xerez CD, fue crítico al final del partido ante el Ceuta B, dio por bueno el punto, aseguró que habían regalado la primera mitad, lamentó el penalti fallado, pero advirtió que el rival mereció el punto.

–¿Qué sabor de boca le deja el empate?

–Lo mejor ha sido el punto, en la primera mitad ellos fueron superiores y nuestro portero nos salvó en dos o tres ocasiones. En la segunda parte estuvimos mejor, pero no nos dio para más, ellos trabajaron muy bien.

–¿Dónde estuvo la clave para que su equipo estuviese mejor en la segunda parte que en la primera?

–En la intensidad. En el primer tiempo jugamos a un ritmo bajo, con el que le dábamos tiempo a que ellos se replegaran y salían bien a la contra, creo que fue un poco más falta de actitud que otra cosa y así se lo dije en el descanso.

–¿Está decepcionado?

–No estoy contento, aunque sabemos que los partidos malos tienen que llegar y me quedo que sin estar bien no hemos perdido y hemos dejado la portería a cero. El equipo sigue defendiendo fuerte y Santos ha hecho un gran partido, con eso me quedo, pero es poco para el Xerez.

–Tres partidos, siete puntos y cero goles en contra...

–Eso es lo positivo, que haciendo un mal partido no perdimos, con eso me quedo. Seguramente, en otras ocasiones lo que hemos hecho ante el Ceuta no nos dé para puntuar. En esta oportunidad, hay que dar por bueno el punto. Aunque ahora parezca malo, toca hacerlo bueno en Las Cabezas el próximo fin de semana. No hicimos méritos para ganar, felicito al rival por el gran trabajo que han hecho. Esto no va a ser fácil, se asciende en mayo.

Diego Domínguez "El penalto lo falla el que lo tira y tenemos que apoyarle, si hay otro en otro partido y está en el campo lo volverá a tirar"

–El penalti fallado por Diego Domínguez fue una lástima, ¿cómo valora la acción?

–Lo falla el que lo tira y tenemos que apoyarle. Si hay otro en otro partido y está en el campo lo volverá a tirar. De todos modos, de haber marcado el penalti, creo que no merecíamos el triunfo porque ellos hicieron méritos para llevarse algo de Chapín.

–La afición ha vuelto a responder en Chapín y no le pudieron regalar el triunfo en el aniversario del club...

–Así es, tanto los chavales como el cuerpo técnico estamos un poco preocupado por eso. Sabíamos que era un día especial por los 76 años de historia del un club que merece estar más arriba. Nosotros ya formamos parte de esta historia y queremos ser importantes, hacer algo bonito por esta entidad, que es ascender.

–¿Qué le dice a los aficionados para que acudan también a Las Cabezas?

–A ellos hay que darles. Con un jugador menos fuimos a por el partido, lo intentamos por las bandas, pero no pudo ser. No se me va de la cabeza la primera parte, que creo que la tiramos. Estuvimos muy mal y toda la culpa fue mía porque seguramente no planteé el partido de la mejor manera posible. Nos queda corregir los fallos y aprender para que no nos vuelva a pasar. La afición nos llevó en volandas cuando más sufríamos y sólo le pedimos que siga igual.

–Las bajas se acumulan...

–Esto es fútbol, unos no estarán por lesión y otros, como Adri, como sanción. Si no está uno, estará otro compañero, aunque es una pieza fundamental para mí. A Las Cabezas iremos a por los tres puntos.