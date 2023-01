El Córdoba B, un 'coco' que asusta más en casa que fuera

El Córdoba B, líder de la categoría, llega el domingo (12:00) a Chapín con 33 puntos para examinar al Xerez CD, que no ha comenzado 2023 con buen pie tras su dolorosa derrota en el Manuel Polinario por 3-2 una vez más después de colocarse por delante en el marcador. Los de Juan Carlos Gómez están a cinco puntos de las plazas que permiten pelear por el ascenso y a cinco de la zona baja y o reaccionan o pueden comenzar a despedirse de su objetivo.

El conjunto de Diego Caro manda en la tabla por su regularidad, pero se está mostrando mucho más 'fiero' en casa que como visitante. Es la mejor escuadra como local del grupo con 22 puntos en ocho encuentros. Ha ganado siete de los ocho partidos disputados y, curiosamente, el Deportivo ha sido el único equipo capaz de arrebatarle algún punto como anfitriones.

El Xerez CD de Paco Peña arañó un trabajado empate a cero en la Ciudad Deportiva en un partido que terminó con nueve jugadores por la expulsión de Urri (54') y la lesión del delantero Lobo (89'). Los azulinos aguantaron con solvencia el empuje de un filial con mucha calidad, pero espeso a la hora de resolver.

Los cordobeses llegan tras superar en un derbi intenso al Ciudad de Lucena por 3-2 con una diana de Calero en el descuento. El año lo cerraron con un triunfo en casa ante el Atlético Espeleño por 4-2 y unas tablas (0-0) en el Manuel Polinario contra el Salerm Puente Genil. Han marcado 25 dianas, lo que les convierte en los máximos realizadores del grupo, y encajado doce, uno menos que el Antoniano (11), que es el mejor en esa faceta.

Sus máximos artilleros y dos jugadores a tener en cuenta son los delanteros Joaquín, con seis dianas, dos de ellas desde el punto de penalti, y Juanma Bernal, que lleva cinco, una desde los once metros.

Registros como visitante

Fuera de sus dominios, el filial también se está mostrando fuerte, pero no tanto como en casa. De los ocho partidos, sólo ha ganado dos, ambos a conjuntos de la parte baja de la tabla -Ayamonte y Coria-, ha empatado cinco y perdido uno, en el Pérez Ureba frente al Conil por 2-0 el pasado 8 de diciembre. Ha logrado 11 puntos y no es el mejor en esa parcela. Ahí manda el Gerena, que ha conseguido 15 puntos, igual que el Sevilla C, mientras que Salerm Puente Genil y Antoniano tienen una docena.

La mejor racha de la temporada del filial le llegó entre las jornadas cuarta y octava, con cinco triunfos consecutivos y abrió la competición con tres empates, entre ellos el del Xerez CD.

Bajas

Diego Caro, que cumple su segunda temporada al frente de la plantilla y con el que el que el club ya negocia para renovar, no podrá contar con cuatro jugadores importantes el domingo. Están sancionados el centrocampista Christian Delgado, expulsado el domingo con el primer equipo ante el San Fernando en el estadio Iberoamericano, y Aníbal, que vio dos amarillas en el derbi con el Ciudad de Lucena. Igualmente, Lluís Tarrés tendrá que cumplir el segundo de los dos compromisos de castigo que le cayeron por su roja directa en Puente Genil. Además, Manolillo sigue recuperándose de su operación de rodilla.

La ausencia del extremo zurdo Aníbal trastocará los planes del entrenador blanquiverde, ya que venía actuando como lateral izquierdo por la baja de Manolillo. Por contra, es alta Adri Ruiz, que también fue expulsado en el Polinario, pero por doble amarilla.