Dimas Carrasco elogia al XCD y le traspasa la presión

Dimas Carrasco, entrenador del Ciudad de Lucena, confía en su equipo y espera superar la primera eliminatoria del 'play-off' de ascenso a Segunda RFEF que se disputa este sábado (12:00) en el Francisco Muñoz Pérez de Estepona frente al Xerez CD. Asegura, al igual que Emilio Fajardo, que el partido se decidirá por detalles, destaca las individualidades de los azulinos y les traspasa toda la presión: "Ellos tienen que ascender sí o sí, así se lo pide su masa social, es el segundo equipo más importante de esta categoría después del Recreativo de Huelva".

El astigitano apunta que "afrontamos el reto ilusionados. El formato sólo nos permite ganar, superar al Xerez CD en todos los aspectos, y es lo que vamos a intentar. De todos modos, es la primera vez que en Lucena se logra esto tres veces de forma consecutiva y eso para nosotros ya es un éxito. Compatir emociones con esta afición siempre es un orgullo".

Además, recuerda que "el primer 'play-off' ante el Betis Deportivo lo vivimos con demasiada tensión, nos lo tomamos a vida o muerte y la experiencia adquirida el pasado año ante el el Xerez CD y el Ceuta nos permite afrontar esta eliminatoria con otra perspectiva, hay jugadores que ya lo vivieron y todo aporta".

Bajo su punto de vista, la eliminatoria se presenta abierta y este tipo de partidos "lo marcan los detalles, un saque de banda, un contragolpe. Si somos capaces de dominar esos detalles, podemos llevarnos el triunfo". Igualmete, hay otro factor que influye: "Nos conocemos perfectamente, nos hemos enfrentado en Copa RFAF, en Liga y hemos visto algunos partidos más. Tienen muy buenos jugadores, aunque es cierto que a partir de diciembre se reestructuró su plantilla. No deja de ser uno de los equipos más grandes de la categoría después del Recre. Tiene que subir sí o sí, así se lo hace ver su afición. Nos vamos a medir a un bien equipo".

"Si les dejamos correr, a la contra nos pueden hacer mucho daño, en Jerez nos marcaron así dos goles"

"Cada uno -añade- tenemos nuestro sello de identidad diferente, pero buscamos lo mismo, imponerenos al rival" y advierte que "si les dejamos correr, a la contra nos pueden hacer mucho daño, así nos marcaron dos goels en Jerez. Insisto, tienen buenas individualidades, como Joselilo o Borja... Tenemos nuestras armas, somos un bloque en el que destaca el colectivo, llegamos al gol desde el fútbol y también tenemos nuestras opciones para llevarnos el triunfo. Si estamos certeros arriba, creo que tenemos muchas posibilidades de llevarnos la victoria. Debemos encontrar esa eficacia porque a nivel defensivo hemos terminado el último mes muy fuertes y muy sólidos y va a ser difícil que encajemos gol".

El Ciudad de Lucena afronta su tercera fase de ascenso consecutiva, el preparador del cuadro cordobés espera que "a la tercera sea la vencida, pero no es fácil. He visto al Malagueño tener que sufrir seis play-off para subir, al Cádiz siete para ascender de Segunda B a Segunda A... Nosotros lo que tenemos que hacer es afrontar el partido con la mentalidad que hemos tenido este último mes, con ese espíritu competitivo y volviendo a esa identidad como equipo. El fútbol no entiende de merecimientos".

Carrasco también quiso lanzar un llamamiento a la afición. "Los andaluces somos muy de dejar las cosas para última hora, así que a ver si dan el empujón al final y estamos bien arropados. Este formato no nos agada, lo he dicho muchas veces, porque todo es diferente al no poderlo vivir en su campo con los tuyos. El campo neutral no beneficia nadie, a los dos dos gusta tener el balón. Si el césped y el calor lo permiten, se puede ver un bonito partido. Ellos desplazarán a mas gente que nosotros porque son una capital, intenteremos que eso no se note dentro del campo y que seamos dominadores".