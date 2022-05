"Nos conocemos demasiado, el partido al final se decidirá por pequeños detalles"

El Xerez CD ultima los detalles de la primera semifinal del 'play-off' de ascenso a Segunda RFEF ante el Ciudad de Lucena de este sábado (12:00) en Estepona. Emilio Fajardo, técnico azulino, se muestra optimista, asegura que la cita se va a decidir por pequeños detalles, destaca las individualidades del rival y cree que "jugaremos como en casa en Estepona" por el apoyo de la afición.

–Semana especial para un partido especial...

–El objetivo que nos marcamos al principio de temporada era claro y había dos vías, una rápida quedando campeón y otra más larga y lenta, el 'play-off'. Nos hemos ganado la segunda y no es ni mejor ni peor, nos lleva a pelear por el reto de ascender y la ilusión es enorme y mucho más si tenemos en cuenta la forma en la que ha llegado el grupo. Hemos hecho una buena segunda vuelta, con unos buenos números, y todo ha generado una ilusión enorme.

–¿Cómo se espera el partido ante el Ciudad de Lucena?

–Este formato de 'play-off' personalmente no me gusta porque creo que los cuatro primeros clasificados de este grupo, más el Córdoba B, que se ha quedado fuera al final, de haber disputado una fase de ascenso normal como en otras temporadas con rivales de otros grupos, todos podíamos haber asendido esta campaña. Hay un potencial enorme en el Grupo X, somos cinco equipos capacitados para derrotar a cualquier equipo de España y esto devalúa ahora un poco el espectáculo. A partir de ahí, está montado así y de cara al espectador también resta. Los equipos nos conocemos demasiado, nos hemos enfrentado al Ciudad de Lucena en Liga y Copa RFAF y hemos visto muchos partidos de ellos analizando a otros equipos.

–(...)

–Nos conocemos tanto que va a ser un partido de pequeños detalles. Es un equipo que tiene mucha calidad, que se reforzó en diciembre y enero con jugadores de superior categoría y de mucho potencial. Es un conjunto que lleva tres fases de ascenso seguidos, ha apostado fuerte por subir y todo lo que no sea eso para ellos sería un fracaso. Va a ser un partido muy igualado que, como he comentado antes, se va a decidir por pequeños detalles.

"Lo que más me preocupa del rival son sus individualidades, se reforzaron para subir y todo lo que no sea eso sería un fracaso"

–¿Qué es lo que más le preocupa del rival?

–Tiene unas individualidades muy buenas. Ya he dicho que se reforzaron muy bien para lograr el objetivo, firmaron a dos jugadores fundamentales para ellos de Segunda RFEF, que le dieron un salto de calidad y tambén ficharon a Zequi, uno de los primeros extremos del grupo en la primera vuelta en el Rota. Eso habla de su potencial. Lo que más me preocupa ese eso, las individualidades, cualquier destello de calidad de alguno de sus futbolistas. De todos modos, lo que me preocupa es mi grupo. Si hacemos las cosas bien, tenemos opciones. Si hacemos nuestro fútbol, tenemos el balón y sabemos encontrarles sus defectos y los explotamos, ahí estaremos. Todo lo tenemos que conseguri a través del juego, que es donde nos encontramos fuertes.

–¿Cómo llega el grupo?, ¿cómo ha afectado la recaída de Migue García?

–Migue es un tío dentro del grupo muy querido y tiene todo nuestro apoyo. Todos sabíamos ya que era una lesión fastidiada, que podía terminar así, aunque él estaba haciendo un esfuerzo importante. Había un tanto por ciento alto de acabar en operación y después de las molestias que sintió el otro día es lo mejor. El grupo está fuerte, muy unido y ha competido hasta la última jornada porque necesitábamos un empate para ser terceros y logramos un triunfo. Entramos en este 'play-off' con la mejor versión del equipo y ahí están los números.

–¿Césped natural o artificial?

–Todos tenemos nuestra opinión personal, como sucede con el 'play-off'. Es lo que hay, han decidido que se juegue en césped artificial y hay que jugar ahí. En artificial jugamos la Copa RFAF y llegamos a la final. Es cierto que jugamos en césped natural y que nos hubiese gustado jugar en otro tipo de estadio, pero allí hay que ir y ganar primero al Ciudad de Lucena y luego al siguiente rival si queremos estar en la final.

–La afición se está volcando, ¿qué importancia tendrá en este partido?

–Cuando saltemos al campo de Estepona podremos ver que vamos a jugar casi de locales porque nos están arropando. Es uno de los mayores potenciales que podemos tener dentro del partido, será una de nuestras armas, el resto ya dependerá de nosotros. Nos viene genial porque en cualquier momento que el grupo se puede venir abajo, seguro que nuestra gente nos levanta. Tenemos muy claro que en Estepona vamos a jugar como locales, aunque no sea en Jerez.