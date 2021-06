Doce años del ascenso del Xerez CD a Primera

Este domingo 13 de junio se cumplen doce años del histórico ascenso del Xerez CD a Primera División, cuando el Deportivo tocó el cielo ante el Huesca en un Chapín enfervorecido, algo impensable meses atrás cuando Esteban Vigo y los suyos peleaban por no bajar a Segunda B. Doce años después, el club y la afición todavía no se ha recuperado del trago amargo que supuso no ascender hace unos días a 2ª RFEF, también con Esteban en el banquillo azulino.

Después de ocho temporadas seguidas en Segunda A, el Xerez Club Deportivo firmaba con letras de oro la página más gloriosa de toda su historia. La fiesta había comenzado la campaña anterior, con el gol de Yordi al Elche que sentenciaba una permanencia que costó sangre, sudor, lágrimas y continuó forjándose con la continuidad de Esteban en el banquillo.

El 13 de junio de 2009 quedó grabado a fuego en el xerecismo. Los goles de Vicente Moreno y Carlos Calvo siguen resonando en el recuerdo, con Chapín y todo Jerez teñido de azul, fiesta desatada y celebración por todo lo alto.

Doce años después, el Xerez CD recuerda con nostalgia aquel junio de 2009, porque en muy poco tiempo cambiaron las tornas. El Deportivo sigue peleando por la supervivencia, que no es poco y sueña con dar el salto a 2ª RFEF la próxima temporada de la mano de Emilio Fajardo después del fiasco de esta campaña.