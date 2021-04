Esteban Vigo, entrenador del Xerez CD, se muestra preocupado por la situación que se ha generado en el inicio de la fase de ascenso con el aplazamiento de su partido ante el Ciudad de Lucena del domingo por Covid-19 y por los que pueden dejar de jugarse en las próximas jornadas por el mismo motivo. El preparador malagueño comparte la opinión del club y cree que la competición debería parar.

Siempre cauto y respetuoso, el técnico azulino detalla: "Siempre hay que dar el voto de confianza a todos los clubes. Entiendo perfectamente que puedan haber casos positivos en una plantilla y si han tenido contacto con el resto de compañeros, lo normal es que el resto de la plantilla sea confinada durante diez días. Eso dice el protocolo. De este modo, el siguiente partido, que en este caso es el miércoles ante el Xerez DFC, tampoco se debería de jugar y aún no ha sido aplazado. Son cosas que, sinceramente, no logro entender, son cosas que se me escapan".

"¿Quiénes son los que tienen que tomar cartas en este asunto?", se pregunta el técnico xerecista. La respuesta es obvia: "La Real Federación Andaluza de Fútbol, que es la que organiza la competición junto a la Española. Debe tomar cartas en el asunto y verificar que todo es correcto. Por lo demás, no puedo decir nada más. Sinceramente, quiero creer que es cierto lo que dicen los equipos porque es algo que también nos puede pasar a nosotros".

Durante la primera fase, el propio Xerez CD tuvo casos positivos y disputó sus encuentros y ahora, la Andaluza sí ha dado el visto bueno al aplazamiento de la cita del domingo. Eso, bajo su punto de vista, "lo debe responder la Andaluza, que es la que toma las decisiones. Tú envías tu parte demostrando que tienes un positivo y la que decide es la Federación. Esto es un poco caos, hay de todo. Es que como esto no se frene, cada uno va a decir lo que quiera, tenemos dos o tres positivos... Y que vaya por delante, como he comentado antes, que no dudo de nadie, que esto es serio".

"Igual se tendrían que haber suspendido los partidos hasta que estemos todos en condiciones de afrontarlos"

Va más allá y lo que sí tiene claro Esteban es que "la competición se está adulterando sin ninguna duda. Aquí, o todos reyes o todos vasallos, todos tenemos que ir en la misma línea. ¿Qué tendría que haber hecho la Federación? Pues no lo sé, igual haber suspendido los partidos hasta que no estemos todos en condiciones de afrontarlos con las mismas garantías".

Va más allá en sus apreciaciones y subraya: "Nosotros, por ejemplo, vamos a jugar ante un rival que viene de competir con el Ceuta el domingo, con poco tiempo de descanso. Aquí todo el mundo busca sus ventajas para beneficiarse y tener lo mejor, pero hay un calendario marcado que habría que respetar a rajatabla".

El Xerez CD tendrá que enfrentarse al Cuidad de Lucena un miércoles con todo lo que implica de carga de trabajo y eso "lo tenemos asumido, va a ser así porque no queda otro. Lo normal es que juguemos, miércoles, domingo, miércoles. Espero que todo esto no nos afecte demasiado, hemos seguido con nuestro plan de trabajo normal. La gente está respondiendo y todos están esperando a ver si jugamos o no".