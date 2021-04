El Xerez CD sigue sin entender el aplazamiento de su partido ante el Ciudad de Lucena

La fase de ascenso a la Segunda División de la RFEF no da tregua. El Xerez CD aún sigue molesto con el Ciudad de Lucena por la forma en la que se aplazó el partido que ambos conjuntos deberán haber disputado este domingo en La Juventud por un positivo en Covid-19 en el plantel cordobés y esperan que la Andaluza ponga una nueva fecha a la cita.

De momento, los de Esteban Vigo ya han tenido que resetear y están centrados en el encuentro del miércoles por la tarde contra el San Roque en el Ciudad de Lepe, una cita durísima, ya que se van a medir al primer clasificado.

Juan Luis Gil 'Titín', presidente azulino, no sale de su asombro: "Estamos indignados más por la forma que por el fondo, no es lógico lo que ha sucedido y todos los problemas son para nosotros, tanto a nivel deportivo como económico. Tenemos un partido menos, no sabemos cuándo lo vamos a jugar y todo lo teníamos preparado sin olvidar el pago del partido al Ayuntamiento".

Daños colaterales

Igualmente, recuerda que "estamos ya en una fase de ascenso en la que hay implicados seis equipos y también hay daños colatareles. Nos afecta a nosotros, pero se pierde la igualdad entre todos. Si le dan el visto bueno para jugar el miércoles ya llevarían ventaja respecto al Xerez DFC, que jugó el sábado y ellos descansaron. Y hay otro punto más a tener en cuenta, no es lo mismo que debutar en casa que fuera ni para nosotros empezar en Lepe".

Lo que más duele a los dirigentes xerecistas es la falta de información: "El viernes por la noche nos enteramos de lo que sucedía por un medio de comunicación. Nos pusimos rápidamente en contacto con su presidente y nos dice que sí, que han pedido a la Andaluza el aplazamiento porque tienen un caso de Covid-19 asintomático. No nos parece normal. Esto es una auténtica locura, ellos son los únicos beneficiados con esto".

Paralización de la competición

Una vez confirmado el aplazamiento, tanto presidentes como entrenadores de los otros equipos del grupo han mostrado su malestar por la situación y así se lo han comunicado al Deportivo: "He hablado con otros presidentes y otros me han llamado y todos estaban indignados. Esto no puede ser, habría que suspender la jornada completa. He hablado incluso con Rafael Coca porque a ellos les afecta también. El entrenador del Ceuta también lo ha comentado así hasta en rueda de prensa. Es que esos tres puntos te pueden dar vida y meterte arriba o hundirte con muchas jornadas todavía por delante".

Comunicado del Ciudad de Lucena

El Ciudad de Lucena ha emitido un comunicado en el que deja claro que va a tomar medidas legales contra todos las personas o entidades que falten al respecto al club o que ofrezcan informaciones falsas o malintencionadas, como las que han aparecido en redes sociales que aseguraban que la plantilla estaba entrado y está confinada.

Juan Luis Gil sabe lo que es el Covid porque lo ha sufrido y tuvo que permanecer en la UCI durante días y no pone en duda el problema. "El virus es muy peligroso y sólo los que los hemos padecido sabemos el daño que hace. La situación que se genera en los clubes con este problema es complicada de gestionar y, además, tenemos que creer a la Federación, que es la que toma las decisiones. Sinceramente, lo primero que deseamos es que el jugador afectado se recupere lo antes posible y pueda volver a la actividad”.

Tras dar positivo el viernes, el protocolo establece repetir las pruebas hoy o mañana y en función de esos resultados, el equipo podrá jugar o no. Ahí, subraya: "Eso es lo normal, pero no sabemos nada. Estamos a la espera de a ver qué dice la Andaluza. En otras situaciones, lo normal es estar siete días sin jugar ni entrenar y eso conllevaría aplazar también el partido del miércoles ante el Xerez DFC. No sabemos si ese jugador vive con otros compañeros, si se desplaza con otros en el mismo coche... Es que cada situación es distinta”.

Los dirigentes han conversado tanto con Esteban Vigo como con los capitanes de la plantilla tras lo acontecido. Titín detalla que "ellos son profesionales y lo acatan, pero no lo entienden y tampoco consideran justa esta situación. Les hemos comentado que estén tranquilos, que estamos a la espera de lo que diga la Federación porque ellos son los que mandan y los únicos que pueden tomar cartas en el asunto. Lo queremos es competir en igualdad de condiciones, nada más".