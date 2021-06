Esteban no seguirá en el Xerez CD y llegará un director deportivo

Esteban Vigo y el Xerez Club Deportivo volverán a separar sus caminos. El técnico malagueño y la entidad azulina tienen una reunión esta tarde en la que "seguramente dé un paso al lado", según ha explicado Juan Luis Gil en declaraciones a La Jugada de Jerez. De esta manera, se entiende que habrá acuerdo para la rescisión de contrato del entrenador, que tenía un año más vinculado al club azulino independientemente de si lograba o no el ascenso.

El XCD se quedó el sábado a las puertas del ascenso a 2ª RFEF y la primera medida ha sido la de prescindir de Esteban Vigo, que recaló en el club el pasado mes de febrero sustituyendo a Joaquín Poveda para vivir su cuarta etapa como técnico del Deportivo. La segunda medida va a ser la llegada de un director deportivo a la entidad azulina, que trabajará de forma conjunta con Juan Díaz en la confección de los refuerzos, la salida de varios jugadores y, sobre todo, en la contratación del entrenador que tendrá como objetivo el ascenso la temporada que viene a 2ª RFEF.

Esteban Vigo cogió al equipo líder con 4 puntos de ventaja sobre el Xerez DFC en la 14ª jornada y debutó con dos derrotas consecutivas, ante el equipo de Pérez Herrera y en Rota contra los de Paco Peña. El XCD perdió el liderato, que ya no recuperó, y afrontó la fase de ascenso en la cuarta posición por detrás de San Roque de Lepe, Xerez DFC y Ciudad de Lucena.

En la segunda fase, el Xerez CD ganó a Puente Genil y el doble enfrentamiento contra el San Roque, pero se despidió del ascenso directo cayendo de forma estrepitosa en Puente Genil (4-1), lo que estuvo a punto de costarle el cargo y obligaba al equipo a buscar el salto de categoría en el 'play-off'. Los azulinos pasaron a la final de forma agónica con un empate en casa frente al Puente Genil, pero el sábado fueron incapaces de superar al Ceuta.

En esta última etapa, Esteban Vigo ha estado 13 partidos en el banquillo xerecista, con un balance pobre: 5 victorias (Lebrijana, Arcos, Puente Genil, y dos contra el San Roque de Lepe), el 38,46% de los puntos en juego; 3 empates (Ceuta -en liga-, Ciudad de Lucena y Puente Genil); y 5 derrotas (Xerez DFC, Rota, Ciudad de Lucena, Puente Genil y Ceuta). Con el malagueño en el banquillo, el saldo goleador es de 13 tantos a favor y 11 en contra.

El técnico ya había dirigido al Deportivo con anterioridad en tres ocasiones. La primera vez aterrizó en el cuadro azulino de la mano de José María Gil Silgado en la temporada 03/04 tras cesar a Carlos Orúe.

Temporada 03/04

Con el equipo muy mal posicionado, revirtió la situación y logró el objetivo. El empresario sevillano lo destituyó tras lograr el reto a falta de un par de jornadas para el final de Liga. Estuvo al frente del plantel 29 partidos, en los que sumó 11 victorias, 10 empates y 8 derrotas.

Campaña 07/08

Su vuelta en la 07/08 fue aún más milagrosa. El Deportivo estaba hundido en la tabla y con pie y medio en Segunda B. Nadie confiaba en la remontada. Lo volvió a conseguir. En 18 choques, logró 8 triunfos, 6 empates y encajó cuatro derrotas y dejó al equipo en Segunda.

Ascenso a Primera

La siguiente temporada fue la mejor de la historia del club en Segunda y alcanzó la gloria con el ascenso a Primera División proclamándose campeón de Liga con unos números que dan vértigo, 24 triunfos, 10 empates y sólo 8 derrotas. Pero no llegó a entrenar en Primera al Xerez CD y terminó en el Hércules, club al que también devolvió a la máxima categoría.

Curso 12/13

En la 12/13, los caminos de Vigo y el Deportivo volvieron a encontrarse y esta vez las cosas no salieron bien. Regresó con ilusión pero desde el primer momento al equipo le costó. Después de 26 partidos, con 5 victorias, 7 empates y 14 derrotas fue destituido. Carlos Ríos no mejoró la situación y el Xerez CD cayó a Segunda B, una categoría en la que no llegó a militar porque descendió a Tercera por los impagos y ya en manos de Ricardo García.