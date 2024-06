Inminente reunión de la dirección deportiva del Xerez CD con Checa

La cuenta atrás para la planificación deportiva del Xerez CD de cara a la temporada 24/25 ha comenzado. La dirección deportiva, con Miguel Ángel Rondán y Miguel Ángel Gutiérrez al frente, se reunirá en las próximas horas con José Carlos Checa, técnico del primer equipo, que ya ha regresado de sus vacaciones y Juan Pedro Ramos, segundo entrenador xerecista.

Sobre la mesa de trabajo, infinidad de temas por abordar. Los técnicos realizarán un balance de una temporada sobresaliente, que se ha saldado con el ascenso a Segunda RFEF y en la que casi todos los futbolistas han rendido a excelente nivel, pero no todos tendrán la posibilidad de militar en el Deportivo en la nueva categoría.

Los entrenadores decidirán las bajas, las renovaciones y los puestos a reforzar. En principio, son bastantes futbolistas los que tienen contrato en vigor porque se ganaron su renovación por objetivos, y la mayoría va a continuar, aunque también los hay a los que ya han tocado clubes de superior categoría de de Segunda RFEF.

Así está la plantilla

Los jugadores que siguen vinculados al Deportivo son Isma Gil, Álex del Río, Geovanni, Ramón García, Rodri, Adri Rodríguez, Miguel Reina, Armengol, Diego Domínguez, Perotti y también Migue García y Álvaro Durán, ambos lesionados de máxima gravedad -rotura del ligamento cruzado- durante la temporada y que ya estarán aptos una vez que arranque la pretemporada. De hecho, el capitán azulino disputó algunos minutos el domingo en el partido que disputó el Xerez CD frente a sus leyendas en el Pedro Garrido.

Sin contrato a partir del 30 junio se encuentran Santos, Charaf, Joselito, Juan Mari, Paco Torres, Albajara, Manu López, Antonio Jesús, Belizón, Álex de Rueda, Iván Navarro y Juan Delgado. De todos ellos, la entidad está interesada en renovar a varios.

En función de las vacantes, los técnicos comenzarán a confeccionar el plantel del próximo curso, que debe ser competitivo de cara a una categoría superior, que será muy complicada y que aún no tiene los grupos configurados, ya que aún no han finalizado las diferentes fases de ascenso. La entidad azulina pone el listón alto y su reto será no perder de vista los puestos altos de la tabla para llegar a la recta final con opciones de luchar por un nuevo ascenso. Hasta el momento, el club ha recibido infinidad de ofrecimientos y la dirección deportiva también está analizando el mercado, pero no ha dado ningún paso.

Los jugadores, con un plan de trabajo

Los futbolistas que defenderán la camiseta azulina la próxima temporada ya tienen un plan de trabajo para el verano, ya que no terminarán sus vacaciones hasta mitad del próximo mes de julio. En principio, la vuelta a los entrenamientos dependerá de la fecha en la que arranque la liga, que todo hace indicar será el próximo 1 de septiembre.

La pretemporada también tienen que comenzar a planificarla los técnicos y deben establecer el número de amistosos que pretenden jugar y el perfil de los rivales a los que se van a enfrentar de cara a la preparación del inicio del curso.