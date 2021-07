Iván Navarro Mateos (26/04/1997, Sevilla) fue uno de los primeros fichajes del Xerez CD y también ha sido el primero en ser presentado en el Restaurante Chamaeleo, uno de los patrocinadores del club. Con una semana de entrenamientos ya en el Deportivo y con el calendario de amistosos definido, el joven extremo que llegó procedente del Córdoba B, tiene las ideas muy claras, es exigente, optimista y apuesta por el asenso.

El futbolista aterriza avalado por su trabajo, su calidad y sus goles en un filial blanquiverde la que le abrió las puertas de la primera plantilla y que no pudo pelear por el ascenso a Segunda RFEF con el cuadro entonces entrenado por Germán Crespo porque el primer equipo no logró el ascenso a Primera RFEF.

Con más de 40 partidos en Segunda B y con tres campañas también en el Betis Deportivo, sabe que llega "a un club histórico, con las máximas exigencias. Es un reto ilusionante. Me siento orgulloso de pertenecer a este club, a este equipo y de estar en esta ciudad".

Iván Navarro agradeció al club "la confianza que han depositado en mí desde el minuto, desde la primera llamada que me hizo Ramón. Como he comentado antes, para mí es un auténtico honor estar en una entidad tan emblemática como esta. Intentaré aportar mi granito de arena en todo momento, aportando día a día trabajo y mucha ilusión. Intentaré dar lo mejor de mí para ayudar al club a cumplir los objetivos. Esperemos que sea un gran año para todos".

En cuanto a los objetivos, remarca que "los retos de este club siempre pasan por estar lo más arriba posible y, obviamente, después de lo que pasó la temporada anterior en el último partido el listón está alto y todo pasa por no repetir aquello. Intentaremos pelear por subir, se está trabajando bien para ello desde el principio por parte de la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores. Todos hemos llegado con mucha ilusión y ese es el camino".

"Tenemos que ir partido a partido, paso a paso, es el mejor camino para realizar una buena campaña"

La plantilla le agrada y la elogia. "Sinceramente, cuanto me llamó Ramón, hablé con el míster y me comentaron los jugadores que había y los que se iban a firmar les dije que estaban fichando a los mejores de la categoría por el rendimiento en temporadas anteriores y por su experiencia. Los mejores están aquí, aunque luego el campo dictará sentencia. Hay muy buen equipo, muy buen ambiente. Lo primero que nos dijo el míster es que había que disfrutar porque así el rendimiento será mayor. Se ve en cada entrenamiento, hay intensidad, ritmo, todos tenemos muchas ganas. Se están haciendo las cosas bien y esperamos que lleguen los resultados".

El próximo curso será más complicado dar el salto de categoría y el sevillano asume que "nosotros tenemos que salir a ganar todos los partidos y no sé si será más complicado o no. Al final, el campeón asciende. El año pasado era complicado también. Si queremos subir, tenemos que ir partido a partido y el primer reto es el primer encuentro de Liga en cuanto conozcamos al rival. Ese tiene que ser el camino. Hay que tener un objetivo a largo plazo, pero lo grandes logros se consiguen pasito a pasito, así se realizan las grandes campañas".

Este miércoles, el equipo disputa su primer amistoso ante el Algaida y "todos tenemos muchas ganas y yo, más todavía después de mi lesión. Tengo muchas ganas de competir. Todos los que jugamos arriba queremos aportar números y a ver qué tal se me da. No me pongo cifras, que no ayuda, sólo mete presión".