Joaquín Poveda quiere una pretemporada de seis semanas en el Xerez CD

Joaquín Poveda, nuevo entrenador del Xerez CD, ha analizado en los medios de comunicación del club azulino sus primeros días de trabajo como técnico del Deportivo al tiempo que adelanta los aspectos en los que pretende profundizar con la primera plantilla.

En cuanto al conocimiento que tiene de la plantilla azulina, Poveda explica que "estoy trabajando en la plantilla desde el mismo día en que firmé. Ya conocía a muchos futbolistas del equipo y también sé las necesidades que tenemos. Estamos trabajando en equilibrar el plantel. La base la tenemos, solo quedan algunos retoques".

Y esos retoques son los fichajes que están por llegar, sobre todo para reforzar al plantel en la parcela ofensiva: "Tenemos muchos jugadores a nivel defensivo y ahora necesitamos firmar a gente de acción que sepan mover el balón y tengan talento en campo contrario. Prácticamente las incorporaciones restantes serán de futbolistas que generen a nivel ofensivo. En eso estamos centrados".

En cuanto a aspectos a mejorar, al nuevo técnico xerecista le ha "extrañado que la pasada temporada el equipo encajara tantos goles. Tiene buenos jugadores como Dani Jurado, Gonzalo o Lebrón, que conocen la categoría, es un dato que me ha sorprendido y supongo que estaría vinculado a la estrategia táctica. Nosotros vamos a aplicar otra estrategia diferente y esperamos no repetir errores defensivamente. Yo entiendo que este aspecto es un trabajo de todo el equipo, desde el delantero hasta el último central, queremos formar un bloque bien estructurado que esté compensado en todas sus líneas".

Y es que Joaquín Poveda quiere trasladar al Xerez CD sus señas de identidad: "Trato que mis equipos tengan un buen trato de balón y tener presencia a nivel ofensivo. Soy muy ordenado tácticamente. Ahora es el momento de conocer bien la plantilla y que ellos sepan la metodología que queremos aplicar para automatizar esos conceptos. De todos modos estudiaré la forma en la que trabaja el equipo durante la pretemporada para saber las variantes que podemos aplicar".

Esa pretemporada es todavía una incógnita porque no se sabe cuándo comenzará la liga, aunque Poveda apunta al inicio a finales de agosto: "Me gusta trabajar durante unas seis semanas. La idea es que comencemos a trabajar sobre los últimos días de agosto. Vamos a dejar un par de fichas libres para ver si necesitamos reforzar alguna posición o encontramos algún descarte atractivo de última hora".

También a día de hoy es una incógnita el formato de competición porque ni la Española ni la Andaluza han confirmado oficialmente cómo será la temporada 2020-21 aunque se da por seguro que habrá subgrupos: "A mí me encanta el formato de subgrupos planteado, creo que nos puede beneficiar bastante porque nos quitaría a varios equipos potentes que irían a parar al otro lado del grupo. Tengo ilusión por empezar a competir".

En sus primeros días como entrenador del Xerez CD, Joaquín Poveda asegura que "mi trato con la directiva es muy bueno. Desde el primer momento han depositado muchísima confianza en mí, cuando lo fácil y habitual en estos casos es aportar por un entrenador que sea de la zona. Ellos han apostado por mí y vamos a darlo todo".

De igual forma, el técnico azulino tiene claro que "la afición es lo más importante para este club y ya se lo he comunicado a los capitanes. Nuestra misión es ilusionar a la afición y la única manera es haciéndolo en el campo de fútbol con un juego vistoso, atractivo y ganando partidos. Desde que he llegado me ha transmitido la gente que está con nosotros al cien por cien, recibo muchos mensajes".