Así será el Xerez CD que quiere Joaquín Poveda

Juan Carlos Gómez presentó su dimisión como entrenador del Xerez CD el 20 de julio. El técnico cordobés alegó motivos personales para poner fin a su etapa al frente del cuadro azulino pero no tardó en encontrar acomodo en el Vélez, conjunto del Grupo IX de Tercera. El pasado jueves, sólo diez días después, el Deportivo anunció la llegada de Joaquín Poveda.

En una campaña complicada por las lesiones, los problemas económicos con el paso al lado de los gestores de Afición Xerecista y el coronavirus, se ganó la confianza del vestuario y dejó al equipo azulino fuera de los puestos de descenso cuando se paró la competición, aunque luego la Federación decretó que no habría descensos.

Entraba en las quinielas de pocos xerecistas su renovación por todas las dificultades que tuvo que solventar pero aceptó seguir en el mes de mayo. Tenía la ilusión de hacer algo importante en el Xerez CD con su atractiva apuesta, basada en el fútbol alegre y defensa de tres, que ya en el Écija le llevó a lograr el ascenso a Segunda B.

Su marcha abrió un casting de lo más variado y para ocupar el banquillo del Xerez CD aparecieron docenas de candidatos. Miguel Ángel Rondán estuvo cerca de firmar pero cuando la opción del 'capi' se esfumó, los gestores azulinos comenzaron a barajar un nombre totalmente desconocido para la afición xerecista, el alicantino de 44 años Joaquín Poveda.

Haciendo un análisis de su amplio currículum y de su perfil como entrenador se antoja lógico que llamara la atención de los dirigentes xerecistas y de Juan Pedro Ramos. Los resultados dictarán sentencia y serán los encargados de corroborar si la apuesta era la más correcta o arriesgada.

"Mi sistema es combinativo y con defensa de cuatro, aunque me adapto a los recursos que tengo”

Poveda se define como "un entrenador que trabaja de forma muy metódica y profesional, soy un técnico 'moderno', de la nueva escuela, y eso me conduce a aplicar en todo las nuevas tecnologías. Mi metodología se basa en el balón y me encantan los futbolistas que lo tratan bien. Mi sistema es combinativo, aunque me adapto a las circunstancias con los recursos que tenga mi equipo y un poquito también al rival".

Le gusta aplicar en las escuadras a las que entrena "la metodología que enseño a los entrenadores que realizan sus cursos online con nosotros, son unos cursos que tienen una gran aceptación en el mercado y que realizado más de medio millar de entrenadores en España. Tenemos un grupo de ocho personas trabajando en la plataforma 'Instituto entrenadores de fútbol' y asesoramos a staff técnicos de alto nivel. De hecho, ahora mismo estamos trabajando para un equipo profesional de Estados Unidos, que tiene un presupuesto de 400 millones de euros y no puedo decir el nombre porque nos hacen firmar un contrato de confidencialidad".

Suele utilizar la defensa de cuatro, aunque también ha empleado la opción de los tres centrales, y explica: "La temporada pasada jugamos con 1-4-4-2 pero me adapto al tipo de futbolistas que tengo. Me gusta un único sistema y a ese sistema aplico todas las variantes que sean necesarias durante la temporada".

"El formato con los subgrupos y las dos fases me agrada, nos puede beneficiar"

No se ha enfrentado al Xerez CD ni como jugador ni como entrenador pero tiene claro que "hemos firmado por un club histórico y tenemos que hacer una buena campaña, aunque los objetivos nos los iremos marcando a medida que vaya avanzando la competición. Estamos intentando hacer un equipo competitivo y estamos gestionando la incorporación de varios futbolistas de ataque, delanteros y extremos, que conozco de un nivel alto para compensar las posibles carencias que podamos tener. La plantilla que hay la conozco ya porque me han pasado informes, Juan Pedro me ha hablado de todos y he visto vídeos".

El inicio de la Liga está previsto para el 27 de septiembre y ha trascendido que la competición se dividirá en subgrupos por el reajuste del calendario debido al coronavirus. El preparador azulino es de los que piensan que "no se va a empezar en esa fecha, con el tema de los rebrotes igual arrancamos más tarde, ojalá y no haya cambios. Nos han pasado un protocolo con las normas para la pretemporada y todo eso pero de fechas aún nada. Lo que sí me gusta mucho es el tema de los subgrupos y de las dos fases, en las que los equipos puedan luchar por sus objetivos en base a los resultados obtenidos. Creo que ese formato nos puede beneficiar y si es así, intentaremos estar al final peleando en el de los equipos más potentes".

No conocía Jerez y se ha llevado "una grata impresión de la ciudad y de la gente, que ha sido muy amable. Incluso me han parado por la calle para preguntarme. Ojalá sea así durante la temporada, queremos hacer algo bonito y seguro que recuperamos a muchísimos aficionados para este club".