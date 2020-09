Juan Benítez dice adiós a la temporada y al Xerez CD

El Xerez CD retoma la normalidad tras los problemas burocráticos. El Deportivo ha comenzado a entrenar en grupo, una vez tramitadas las licencias de sus futbolistas y técnicos, sobre el verde en las instalaciones del Hotel Barceló Montecastillo.

Pero no todas han sido buenas noticias. El delantero Juan Benítez se ha convertido en la cuarta baja del Deportivo, tras Dani Castro, Álex Rodríguez y Manu Lebrón. El punta jerezano ha sufrido un accidente laboral, se ha roto el tendón de Aquiles del pie derecho, aún no sabe si tendrá que pasar por quirófano pero dice adiós a la temporada, ya que puede estar entre cinco y siete meses apartado de los terrenos de juego.

Juan Benítez, autor del tanto que le servía al Xerez CD para empatar en Lora y ascender a Tercera, regresó al Deportivo el pasado mes de julio tras defender la camiseta de la Lebrijana y estaba "muy ilusionado con esta nueva temporada. Está claro que no puedo ser feliz".

Decepcionado, asegura: "Estoy esperando el resultado de las pruebas y entre mañana y pasado me dirán si tengo que operarme o no. De todos modos, nadie me quita un montón de meses de baja. Esta temporada que íbamos a disfrutar, lo tendré que hacer desde la grada. Con el equipo que tenemos, me toca animar desde fuera. Es una pena".

Poveda, manos a la obra

Mientras, Joaquín Poveda, técnico azulino, lamenta la lesión del jugador: "Es la peor cara del fútbol, este tipo de cosas nunca debería pasar”, apunta.

Una vez superado el problema con la tramitación de las fichas, el entrenador xerecista respira tranquilo y asegura que "hemos perdido unos días importantes pero ya hemos comenzado a trabajar sobre el verde, que es lo que a todos los entrenadores nos gusta. Estamos contentos y a ver qué tal se nos da la temporada. Trabajar en estas instalaciones es un auténtico lujo".

El equipo ya conoce sus pretensiones y advierte que "soy un apasionado, me gusta estudiar a los rivales y sé lo que quiero, luego hay que plasmarlo sobre el terreno de juego, a ver cómo vamos evolucionando. Me suelo adaptar a los rivales y utilizo variantes. Pretendo que mi Xerez sea intenso en ataque y fuerte en defensa. Por el tipo de jugadores que tenemos, intentaremos tener el balón y llevar la incoativa, pero esto es Tercera. Los equipo saben a lo que tienen que jugar y tendremos que estar atentos".

Por último, recuerda que aún le quedan un par de descartes: "Sabíamos que esto iba a pasar, los jugadores también lo saben. En los próximos días tendremos que tomar una decisión, estamos trabajando en ello".