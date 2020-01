Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, se muestra confiado en sacar adelante el partido del domingo en La Granja contra el Córdoba B (17:00 horas) si sus futbolistas se emplean como contra el Arcos o como en la segunda mitad de Lebrija.

-Si el pasado domingo el partido era de más de tres puntos, ¿Contra el Córdoba B de cuántos es?

-Ni el de la semana pasada era de seis ni este es de otros tantos. Tres puntos. Tres puntos importantísimos que tenemos que sacar sí o sí en casa y dar un salto a esto. El equipo está capacitado después de la segunda parte que hizo el otro día en Lebrija, que fue para enmarcarla. Si nosotros llegamos a estar acertados de cara a portería hubiésemos ganado el partido con toda seguridad pero además de una forma holgada, un 2-4 fácil y nadie se hubiese sorprendido por el despliegue que hizo el equipo en ataque y en defensa, que fue fantástico, pero tiramos los primeros 45 minutos y eso se paga.

-Se trata de que el equipo salga enchufado desde el minuto uno...

-Desde el minuto uno hay que salir con la actitud. Además, nos jugamos la vida y aquí hay que dar ya un salto de calidad. El equipo está capacitado y además lo ha demostrado ya para dar lo mejor que tiene. Y lo ha demostrado ante equipos que están arriba, en la zona de arriba. El domingo hizo una segunda parte fantástica, refrendamos la buena segunda parte que se hizo en Utrera y el partidazo que se hizo contra el Arcos. Esa es la tónica que hay que mantener, esa es la actitud. Esta semana hemos hablado y el equipo va a dar un salto de calidad, seguro.

-Le cuesta al Deportivo encadenar dos buenos resultados y ese es el objetivo para salir de abajo...

-Sí, me imagino que como a todos. Cuando un equipo encadena resultados positivos gana confianza en todo: en juego, en mentalidad, en fortaleza... en todo. Y nosotros queremos darlo y el partido del domingo es clave. Es clave porque dejaríamos casi hundido a un rival directo como el Córdoba, que está luchando por lo mismo que nosotros: por la salvación. Lo dejaríamos a 11 puntos y eso sería un margen muy importante.

-Ganar es tanto una obligación como una necesidad. ¿Teme que el equipo acuse la responsabilidad?

-La responsabilidad es en todos los partidos y eso es lo que nosotros intentamos hacerles ver a los jugadores, que cada partido tiene una responsabilidad y que hay que afrontarla y ya está. Ellos están capacitados para hacerlo bien porque ya lo han hecho y lo han demostrado: no me valen excusas. El equipo está capacitado y tiene que hacerlo y además lo vamos a hacer.

-Otra vez necesitado de puntos en casa, el apoyo de la afición en la grada es imprescindible...

-Fundamental. Siempre la afición es fundamental, siempre. No solo en este equipo sino en todos, que el equipo se sienta arropado, animado, y que podamos brindarle un triunfo porque sería muy importante.

-¿Qué rival espera? El Córdoba B se ha reforzado esta semana...

-Es lo que están haciendo prácticamente todos los equipos. Nosotros lo hicimos antes, esas tres o cuatro incorporaciones las hemos hecho antes. El Córdoba las ha hecho ahora, al final. Se ha reforzado, me imagino que les darán un salto de calidad y son chavales jóvenes que físicamente te van a someter, con lo que tenemos que estar como mínimo al nivel de ellos de competir, físico y mental, de todo. Luego, si hacemos lo que hacemos con balón, lo que hicimos en Lebrija, la segunda parte de Utrera o lo que hicimos aquí contra el Arcos, no creo que haya ningún problema para sacar los tres puntos. Pero hay que hacerlo, hay que estar con esa mentalidad y esa actitud desde el minuto uno y hacer un partido completo. En los partidos no se puede tirar ni un minuto ni 45 ni 10, hay que estar 90 minutos concentrados, 90 minutos a ritmo y así es como se sacan los partidos adelante.

-El ejemplo es la Copa del Rey, en el que cualquiera concentrado puede ganar a cualquiera con menos intensidad...

-El nuevo formato de la Copa abre muchos los ojos a los equipos grandes; cuando van relajados, confiados, al final cualquiera te puede ganar y eso es porque el equipo que está motivado da un salto hacia adelante y ahí es donde se nota. Tenemos el ejemplo ayer del Atlético de Madrid, por ejemplo: un equipo grande de Europa, a nivel mundial, llega un equipo de Segunda B que está motivado, que juega bien al fútbol, que tiene buenos jugadores, que tiene hambre y al final te gana.

-¿Ese hambre es el que quiere para su equipo?

-Ese es el hambre que yo quiero. Si vamos, si salimos con esa actitud, a este equipo lo vamos a salvar pronto.